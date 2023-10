Après l’accession de l’ancien président à la tête du parti Les Démocrates: Yayi veut une majorité pour arracher le perchoir de l’Assemblée

Vues : 1

Convaincu de ses impossibilités à lorgner encore le fauteuil présidentiel à la Marina, Boni Yayi nourrit d’autres ambitions politiques non moindres. Des faits très récents confirment davantage son rêve acharné de conquérir prochainement un autre pouvoir en République du Bénin. Elu dimanche dernier à la tête du parti Les Démocrates au terme du congrès tenu à Parakou, l’ancien chef de l’Etat, dans un message adressé à ses militants et sympathisants, les appelle à une mobilisation inégale pour affronter les élections générales de 2026. Ces élections regrouperont pour la première fois au Bénin, les locales et communales, les municipales, les législatives et la présidentielle. «Nous avons de nouveau réalisé l’union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026. » s’est réjoui Boni Yayi au lendemain des assises de Parakou. Une équipe de travail constituée d’une quatre vingtaine de responsables, tant dans le bureau politique national que dans les coordinations départementales et circonscriptions électorales du pays. Et ceci désormais, avec un seul grand chef à la tête, Boni Yayi.

Selon plusieurs indiscrétions, l’ex-chef de l’Etat est plus que jamais requinqué pour se lancer à l’assaut du terrain électoral. Ambitions collectives de tous les membres du parti Les Démocrates, mais également ambition personnelle. Les dispositions en vigueur ne l’empêchant pas de présenter sa candidature pour les prochaines législatives, Boni Yayi ne veut pas seulement se faire élu député, aux côtés de nombreux autres élus démocrates qu’il espèrerait en 2026, il serait déterminé à décrocher le prochain perchoir de l’Assemblée nationale. Et pour y parvenir, il faudra nécessairement que le parti Les Démocrates détienne le plus grand nombre de sièges. Boni Yayi n’en fait pas un gros souci apparemment, prêt à rallier toute la famille de l’opposition béninoise à cette cause « Mieux que par le passé, nous devrions nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l’opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat … » a-t-il lancé dans son message.

Du reste, d’aucuns ne banalisent pas le regain d’ardeur et d’activisme de l’ex-chef de l’Etat dans le monde politique béninois. Lui qui, pour une nouvelle fois, est redescendu dans plusieurs régions du nord Bénin, à quelques jours du congrès de Parakou. Il semble bien que Yayi a pris la mesure de son nouveau combat et revitalise davantage les fiefs électoraux qui lui sont restés accolés. De plus, son discours reste très amer contre le régime en place, un peu comme, il l’a laissé entendre dans son message d’après congrès. « Les Béninois de toutes catégories sociales : travailleurs des villes et des campagnes, étudiants et femmes du marché refusent et rejettent la politique d’exclusion dans tous les domaines exercée par le pouvoir de la rupture. » dit-il. Poursuivant en ces termes : « En effet, la gouvernance actuelle qui divise, oppose et fragilise met en danger l’unité, la paix et la cohésion nationale. Aujourd’hui la recherche du développement équilibré et harmonieux de toutes les régions de notre pays est délibérément mise sous le boisseau. Nous ne pouvons en aucun cas faire nôtre cette volonté de développement à deux vitesses et d’exclusions tous azimuts pratiquée sans état d’âme par le pouvoir de la rupture. »

Le nouveau président du parti de l’opposition Les Démocrates, annonce ainsi une bataille électorale qui se fera « féroce » contre le régime de la Rupture, dont l’aboutissement, à travers les élections générales de 2026, prouvera ou non, un « poids politique inébranlable » dont lui et ses partisans continuent de se vanter.

Christian TCHANOU