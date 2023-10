Absence de sanctions avant la démolition du siège inachevé  de l’Assemblée: Soglo s’indigne : « C’est un crime qui ne doit pas rester impuni »

Vues : 38

L’ancien président exige la lumière et des sanctions contre les auteurs et complices

L’ancien président Nicéphore Soglo est très en colère après avoir appris la démolition en cours du bâtiment inachevé devant abriter le siège de l’Assemblée nationale. Il a fait part de son amertume et de sa désolation. En effet, face à l’impossibilité de maintenir cette construction du siège de l’Assemblée nationale, le gouvernement a décidé de sa démolition le mercredi 13 septembre 2023. Aussitôt après avoir eu l’information, alors qu’il revenait de l’hexagone pour son check-up sanitaire, le président Nicéphore Soglo s’est révolté. Indigné, l’ancien président demande que toute la lumière soit faite autour de ce bâtiment abandonné et dénommé par certains du “musée de la corruption”. A l’en croire, rien ne peut justifier cette réalisation qui s’avère plus coûteuse que bénéfique. Pour Nicéphore Soglo, c’est inadmissible et inconcevable que plus de 22 milliards puissent être dilapidés sans que local n’aurait servi à rien. C’est un crime qui ne doit pas rester impuni. Le président Soglo a interpellé les autorités pour que les auteurs et complices doivent rendre gorge.