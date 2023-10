Assurance de Me Jacques Migan, membre du Br: « La fusion entre l’UP-R/Br finira par se faire »

Vues : 2

Invité sur Esae Tv le dimanche dernier, l’ancien bâtonnier et membre du bureau politique du parti Bloc Républicain, Jacques Migan a passé au peigne fin plusieurs sujets d’actualité sans occulter les retombées de la réforme du système partisan. Au cours de son entretien, il a indiqué qu’avec l’allure que prend cette réforme du système partisan, le Bénin réussira à compter seulement deux partis politiques et sans pour autant interdire le multipartisme. « Les uns et les autres verront la nécessité de se mettre ensemble pour aller dans telle ou telle direction », a-t-il dit. C’est dans ce cadre, qu’il a fait savoir que les deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l’Union progressiste le Renouveau finiront par se fusionner vu qu’ils partagent les mêmes objectifs et idéologies.

« Dans le temps, cela finira par se faire puisque nous regardons dans la même direction, nous avons les mêmes objectifs, nous soutenons la même personne et nous avions besoin l’un de l’autre. Quand je vois un homme du Bloc républicain faire ou un homme de l’Union progressive le renouveau faire, je me dis mais pourquoi ne pas aussi emprunter cette voie », a-t-il laissé entendre. Pour atténuer ce qu’il avance, Jacques Migan a fait remarquer que c’était l’UP-R qui était en tournée de remobilisation et que c’est actuellement le tour du Br. Ce qui prouve l’intérêt stratégique que les deux partis ont pour les citoyens et par ricochet pour eux-mêmes. « Quand l’UP-R va sur le terrain c’est dans l’intérêt de la mouvance présidentielle, mais c’est aussi pour préparer les élections pour être à la tête. Et nous aussi, nous allons sur le terrain pour être aussi la tête de la mouvance. C’est de bonne guerre », a-t-il souligné. A l’entendre, cependant le parti de Bio Tchané met les petits plats dans les grands pour « damer en 2026 le pion à son frère de la mouvance ». Pour Jacques Migan, le Br dispose de toutes les ressources nécessaires pour gagner les prochaines élections et devenir le premier parti de la mouvance présidentielle.« Quand je vois ce que nous avions réalisé le 9 septembre dernier dans le cadre de notre congrès extraordinaire, je vous avoue qu’on va gagner surtout avec les hommes que j’ai vu à la tête de ce parti. Ils sont requinqués, ils sont vraiment motivés »a-t-il laissé entendre.

Assise AGOSSA