Boni Yayi, nouveau président du parti Les Démocrates: « Nous avons une solide équipe de combat pour 2026 »

Ce que vous devriez savoir : Au terme du premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates, Boni Yayi a quitté le poste de président d’honneur pour le président du parti. Au lendemain de ce congrès le lundi 16 octobre 2023, il a adressé un message à ses militants et à toute la population. Dans ledit message, Boni Yayi a appelé à la paix et a rassuré du dynamisme de son équipe.

Qu’est-ce qu’il dit : « Nous avons de nouveau réalisé l’union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026 », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Pour lui, le parti a vaincu l’esprit de timidité et a reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui l’incombe aujourd’hui. « Les populations du Bénin espèrent venir à bout de la misère et comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le pain et la liberté. Aussi, mieux que par le passé, nous devrions nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l’opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère. Sans oublier les droits des producteurs et autres créateurs de richesse », a invité le président des Démocrates.

Entre les lignes : Il a pris l’engagement de lutter pour la libération des détenus politiques et le retour sans condition des exilés. Pour Boni Yayi, la gouvernance actuelle du pays divise, oppose et fragilise mettant donc en danger l’unité, la paix et la cohésion nationale. « Chacun doit faire la paix avec tout le monde. Le Bénin vivra ainsi dans la paix du cœur, il vivra ainsi dans la paix avec les pays voisins et vivra toujours dans la grâce de Dieu », souhaite-t-il.

Message

Mes Chers militantes et militants,

Qu’il vous souvienne qu’à l’ouverture de notre congrès, nous avions invoqué Dieu le Père Céleste, créateur du ciel et de la terre et mis nos travaux sous l’onction de l’Esprit Saint pour qu’il répande sur nous tous, ses grâces de sagesse et de tolérance.

Au terme de deux jours de travaux ardus , pratiquement sans sommeil, effectués avec abnégation, nous avons réussi à surmonter les obstacles et exorciser nos démons intérieurs de division et d’exclusion. Que l’Eternel en soit béni et loué.

En effet, nous avons de nouveau réalisé l’union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026.

Nous avons désormais vaincu l’esprit de timidité et reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui incombe aujourd’hui aux Démocrates, parti du peuple. Les populations du Bénin espèrent venir à bout de la misère et comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le pain et la liberté. Aussi, mieux que par le passé, nous devrions nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l’opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère. Sans oublier les droits des producteurs et autres créateurs de richesse .

Prenons solennellement ensemble aux côtés de notre peuple l’engagement de lutter sans désemparer pour la libération des détenus politiques et le retour sans condition des exilés politiques. Les Béninois de toutes catégories sociales : travailleurs des villes et des campagnes, étudiants et femmes du marché refusent et rejetent la politique d’exclusion dans tous les domaines exercée par le pouvoir de la rupture. En effet la gouvernance actuelle qui divise, oppose et fragilise met en danger l’unité, la paix et la cohésion nationale. Aujourd’hui la recherche du développement équilibré et harmonieux de toutes les régions de notre pays est délibérément mise sous le boisseau. Nous ne pouvons en aucun cas faire nôtre cette volonté de développement à deux vitesses et d’exclusions tous azimuts pratiquée sans état d’âme par le pouvoir de la rupture.

Mes Chers militantes et militants, compagnons de lutte je vous félicite pour l’esprit de sacrifice dont vous avez fait preuve et je vous invite à toujours œuvrer, dans la fraternité et la paix, au bien-être de tous.

Par la foi et l’amour pour Dieu et pour autrui, voici les bénédictions que nous avons reçu :

– Le salut, la délivrance, les guérisons, les miracles.

– Comme le peuple de Moïse en route pour la terre promise, nous avons supplié Dieu qui nous a exaucés. A travers le Parti LD le Bénin passe de l’esclavage à la liberté, de la pauvreté à la richesse, des ténèbres à la lumière, à travers l’aile de l’aigle des malédictions à toutes les bénédictions.

Chacun doit faire la paix avec tout le monde. Le Bénin vivra ainsi dans la paix du cœur, il vivra ainsi dans la paix avec les pays voisins, et vivra toujours dans la grâce de Dieu le miséricordieux dont les bontés sont inépuisables et la miséricorde illimitée.

Je vous souhaite un bon retour dans vos familles et merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble.

Dr Thomas Boni YAYI