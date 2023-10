Passation de charges au ministère des sports: Benoît DATO s’engage à relever les défis qui s’imposent au monde sportif

Vues : 45

Au lendemain de sa nomination, Benoît Marcel Dato, désormais ministre des sports est officiellement en fonction ce mercredi 11 octobre 2023. C’est la salle de conférence du ministère de sports qui a servi de cadre à une cérémonie de passation de charges entre le nouveau ministre qui remplace à ce poste le Ministre Samou Seidou Adambi désigné par le Chef de l’État pour assurer l’intérim après la démission du ministre Oswald Homeky. Dans son discours, le nouveau ministre des sports, Benoît Marcel Dato, s’est dit suffisamment aguerri pour relever les défis qui s’imposent au monde sportif. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre les chantiers de son prédécesseur et de renforcer les résultats grâce à la discipline, au dévouement et à l’engagement de ses collaborateurs. « À présent, j’ai l’insigne honneur de poursuivre aux côtés du Président de la République, le vaste chantier de la redynamisation du secteur sportif inscrit dans le PAG 2, dont je m’inscris dans la continuité et impulser un nouvel élan. Nous devons rester rigoureux dans nos choix et dans nos diverses responsabilités. Nous travaillerons avec acharnement et détermination. Pour finir, je m’en voudrais de ne pas saluer mon prédécesseur, mon grand-frère Oswald HOMEKY qui, durant plus de 7 années, s’est investi avec abnégation, et dont les fruits sont perceptibles à travers le nouvel essor du sport béninois. Nous vous rassurons que les acquis seront consolidés pour rendre plus compétitif le sport béninois, plus valorisant pour les sportifs de manière spécifique et plus globalement faire du Bénin une grande Nation sportive », a-t-il fait savoir dans son discours.