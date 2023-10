Suite à la décision de leur départ du Niger: L’option Bénin écartée, les soldats français  transitent par le Tchad

Vues : 8

Les soldats français sur leur base militaire à Niamey

Le retrait des troupes françaises du Niger du territoire nigérien a véritablement démarré ce mardi 10 octobre, suite à la décision du président Macron et sous pression des putschistes au pouvoir et du peuple nigérien. Selon Rfi, les premiers départs de soldats et d’équipements français du Niger ont été faits « conformément à la planification, à la coordination en cours ».

Reste que l’option de transiter par le Bénin, le raccourci le plus favorable a été finalement écarté. Les Militaires français et nigériens ont trouvé un accord de coordination technique : le retrait français passera par le Tchad mais pas par le Bénin, qui était pourtant la route la plus courte pour rejoindre le golfe de Guinée, puis la France, précise la même source.

Le retrait des soldats français du Niger a été la première exigence des militaires après leurs prises du pouvoir après avoir déchu Mohamed Bazoum du pouvoir le 26 juillet dernier. Après ses réticences au départ le président français Emmanuel Macron a fini par accepter, en fin septembre 2023.

Christian TCHANOU