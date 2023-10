Accompagnement  en apprentissage: 600 jeunes filles sélectionnées dans 48 communes vulnérables  

Vues : 0

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet d’inclusion des jeunes (ProdIJ), 600 jeunes filles âgées de 15 à 20 ans, issues de ménages pauvres, ont été choisies pour leur entrée en apprentissage dans 15 métiers porteurs. La cérémonie de tirage au sort s’est déroulée au Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP), le mardi 10 octobre 2023. Ainsi, 6968 filles ont été inscrites lors du recensement dans 48 communes vulnérables du Bénin. Parmi celles-ci, 2708 répartis dans les 48 communes ont été éligibles à l’issue du processus de sélection et répartis en 04 groupes de 600 jeunes, grâce au logiciel Stata. A travers donc un tirage au sort sous le regard vigilant de l’huissier de justice, Kponou Vincent du Cabinet de Me Cécile Flora Kossouho, 600 jeunes filles, toutes les 48 communes confondues, ont été sélectionnées pour bénéficier d’une allocation mensuelle et de l’accompagnement des ONG pendant leur apprentissage.

Que disent-ils :Selon le Secrétaire exécutif du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle Continue et de l’Apprentissage (FODEFCA), Cyriaque Ahouanvoédo, l’objectif du projet est d’améliorer l’accès des jeunes vulnérables à la formation professionnelle par apprentissage dans l’un des métiers porteurs. A le croire, la composante 2 du ProdIJ s’emploiera à réduire les écarts entre les jeunes hommes et les jeunes femmes dans la formation technique de sorte à ce qu’il ait la parité entre les sexes parmi les bénéficiaires (50% de jeunes hommes et 50% de jeunes femmes).Avant de procéder au tirage, le conseiller technique au MESTFP, Mathias Affomaï, représentant le ministre, a fait savoir que « l’opération de ce jour, témoigne à n’en point douter, de la ferme volonté du chef de l’Etat, de donner à chaque citoyen, notamment les plus faibles d’entre nous, la chance et l’opportunité de prendre part à cette prospérité qui ne cesse de bâtir ». A l’entendre, les jeunes filles qui seront sélectionnées seront accompagnées pour leur entrée en apprentissage dans 15 métiers. Elles seront, poursuit-il, suivies par des ONG d’intermédiation sociale et bénéficieront également de séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et le harcèlement sexuel.Pour sa part, le Spécialiste-Suivi et Evaluation du ProdIJ, Damase Dagbenonbakin, a présenté à l’assistance le déroulement et la démarche méthodologique de sélections des jeunes filles.

Quels sont les métiers dans lesquels elles seront formées : Les 600 jeunes filles bénéficiaires du ProdIJ seront formées dans 15 métiers porteurs dont 5 de l’agriculture et 10 Formations Certifiées à la Qualification Professionnelle. Il s’agit de : opérateur froid et climatisation, maintenance automobile, menuiserie bois, maçonnerie, soudure, cuisine, plomberie, électricité-bâtiment, menuiserie aluminium et pâtisserie/boulangerie.

Assise AGOSSA