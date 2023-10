JIFi 2023: Prof Monique Ouassa Kouaro donne des orientations pour booster le leadership féminin

Vues : 2

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2023 de la Journée internationale de la fille (JIFi), il s’est tenu le mardi 10 octobre 2023 à l’Université d’Abomey-Calavi, un forum sur fille et égalité. C’est une initiative de Plan International Bénin en partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi et l’Association des femmes pour la formation, l’éducation et la recherche scientifique. A cette occasion, le Professeur Monique Ouassa Kouarola, Doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi a animé une conférence-débat.

Professeur Monique Ouassa Kouaro au cours de sa communication

« Engagement et responsabilité des jeunes filles et femmes ». C’est autour de ce thème que le Professeur Monique Ouassa Kouaro s’est entretenue avec les participants. Elle s’est déroulée autour du thème : Dans son développement, la Doyenne a inculqué des notions aux étudiantes présentes et militantes des droits des femmes en donnant des orientations pour booster leur activisme et leadership. A l’entame, elle a procédé à la clarification des notions ‘’engagement et responsabilité’’. L’engagement, à l’en croire, est une implication volontaire, une persistance des individus à investir dans une situation quel que soit les problèmes qu’ils rencontrent. Quant à la notion de responsabilité, elle a mis en exergue l’approche sociologique de la responsabilité pour la définir. « La notion de responsabilité se réfère à l’obligation individuelle de remplir des rôles et des fonctions au sein de la société contribuant ainsi à maintenir l’ordre et la stabilité sociale », a-t-elle dit. Poursuivant ses explications, elle a rappelé que l’université a trois missions à savoir : la mission d’enseignement, de recherche et de service à la communauté. Et, c’est dans cette troisième mission que vient se loger la notions d’engagement et de responsabilité. De ce fait, elle présente quelques formes de responsabilité dont : légale, éthique, parentale, financière, politique, environnementale et sociale. Pour elle, bon nombre d’étudiants sont entrées dans l’activisme de façon volontaire. De même, ils manifestent à l’Université à travers leur implication dans différents mouvements associatifs. Pour indiquer comment les étudiants s’organisent pour jouer leur rôle de responsabilité sociale, elle cite entre autres, la Fneb, le BUE, la Croix rouge, l’EACE, Radio Univers, Le Héraut, le Révélateur etc. « A travers ces associations, ils animent la vie universitaire et participent ainsi à l’égalité de genre. Dans toutes ces associations, il y a toujours des filles qui sont représentées. En dehors de ces associations, les femmes de l’Uac ont mis en place l’Association des femmes pour la formation, l’éducation et la recherche scientifique, le Collectif des femmes de l’Université d’Abomey-Calavi, l’Association des femmes des Œuvres universitaires de l’UAC. De nombreuses activités sont menées pour accompagner les étudiantes », a souligné Professeur Monique Ouassa Kouaro. Mais, on pourrait s’interroger sur la question de savoir ce que vient chercher la notion de fille à l’université, elle précise que selon l’ONU, la fille est définie comme la personne de sexe féminin âgée de moins de 18 ans, mais dans le contexte universitaire, la fille est une personne de sexe féminin et jouissant des droits légaux âgées au moins de 25 ans. La Doyenne a jouté que le genre est un conçu social, il n’est pas inné. Professeur Monique Ouassa Kouaro, faut-il le rappeler, est la directrice du Laboratoire d’anthropologie appliquée et d’éducation au développement durable (LAAED) de l’université d’Abomey-Calavi. Un laboratoire d’appui à l’entreprenariat et à l’autonomisation des jeunes.

A. T.