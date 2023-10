Kung Fu : Jean Lokossou Kéta organise une formation des encadreurs

Vues : 5

Le président de la Ligue Régionale Atlantique Littoral de Kung-fu, Jean Lokossou Kéta

Les encadreurs des Arts martiaux chinois vont suivre une formation le Samedi 07 octobre 2023. Organisée par la Ligue Régionale Atlantique Littoral de Kung-fu avec à sa tête, Jean Lokossou Kéta, cette formation aura lieu Centre Culturel Chinois. Elle va se tenir en prélude à l’ouverture du club central. En effet, la pratique des arts martiaux au Bénin prend de l’ampleur. Et c’est pour permettre aux acteurs du kung-fu d’être mieux outillés sur la discipline pour les prochaines échéances nationales voir internationales que la Ligue Régionale Atlantique Littoral, a initié ce rendez-vous de partage connaissance. Cette formation sera suivie de l’ouverture du Club Central qui va être un moyen qui provoquera l’épanouissement et la formation des jeunes passionnés de la discipline dès le bas âge. Et c’est dans le but d’en faire des arts martiaux, une discipline rayonnante au Bénin sur le plan sportif. Selon le président de la Ligue, le rayonnement de cette discipline est le défi premier pour son instance. Ce qu’il promet faire aboutir. «Je dirai que ce n’est pas une tâche facile. Mais nous ferons tout possible pour relever ce défi. Comme tâches primordiales du moment, nous allons commencer par recenser tous les clubs au sein de la ligue Atlantique-Littoral; procéder à la formation des arbitres; organiser des championnats au sein de la ligue, sans oublier les championnats inter-ligues. Et le reste suivra son cours. Les moyens ne manqueront pas, parce que nous avons plusieurs sponsors en cours. Je crois que, vu le bureau que nous formons également, nous sommes capables aussi de relever ce défi, en matière financière. Le Kung-Fu, c’est une passion pour moi. On ne m’a pas forcé à le faire. C’est parce que je tiens à rehausser l’image du Kung-Fu dans l’Atlantique-Littoral et sur le plan national également, que je m’engage. Donc, à ceux qui s’inquiètent, je demande de laisser le temps au temps. À la fin, on fera le bilan…».

Anselme HOUENOUKPO