Un navire espagnol « Tornado » était en escale à Cotonou du lundi 25 au vendredi 29septembre 2023 dans le cadre du projet « Présences maritimes coordonnées » de l’Union Européenne. A la veille de leur départ, le jeudi 28 septembre 2023, David Castillo Mandado, commandant du navire et Javier Yrayzoz, chef des opérations à bord du bateau ont conjointement animé une conférence de presse pour expliquer les raisons de leurs présences et les activités déjà menées.

De quoi s’agit-il : L’Union européenne poursuit son engagement de contribuer à la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, à travers des opérations de sécurité maritime et de la présence navale. Après l’escale du « Mistral » à Cotonou, c’est le « Tornado », un navire espagnol qui a accosté depuis le lundi 25 septembre 2023 sur les rives du Port de Cotonou.Ce déploiement naval contribue de manière décisive au renforcement de l’initiative des présences maritimes coordonnées en tant qu’instrument efficace pour améliorer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. L’objectif de ce mécanisme dans la région est d’assurer une présence et une disponibilité maritimes permanentes, de promouvoir la coopération maritime internationale et de fournir une plus grande capacité opérationnelle.

Ce qu’ils ont fait à Cotonou :L’objet de la mission du « Tornado », selon le commandantDavid Castillo Mandado, est de faire de la surveillance maritime, la coopération militaire avec les Etats du Golfe du Guinée. Au cours de la conférence de presse, le chef des opérations à bord du bateau, Javier Yrayzoz, a souligné que cette mission leur a permis d’être en phase avec les réalités des menaces de mer dans le Golfe de Guinée. A Cotonou, poursuit-il, l’équipage du BAM Tornado a mené des activités conjointes avec la marine nationale du Bénin et des exercices de partage d’expérience et de renforcement de capacité. « Nous avions fait des activités de coopération militaire, à travers un bon entrainement entre la marine béninoise et notre marine. C’est une excellente opportunité pour nous », a-t-il fait savoir. A l’entendre, des exercices d’abordages, de plongés, de contrôle d’incendie et de maitrise d’inondation ont été au cœur de leur entrainement avec leurs homologues béninois.

Selon le chef des opérations du BAM Tornado, Javier Yrayzoz, cette escale à Cotonou est une occasion de renforcer la confiance mutuelle avec la marine nationale en contribuant à accroitre leurs capacités dans le domaine de la sécurité maritime.

Entre les lignes :Cette initiative de l’Union européenne a été vivement applaudie par le commandant David Castillo Mandado, qui a noté que cela renforce la bonne coopération entre le Bénin et l’UE, et par ricochet une bonne relation avec l’Espagne. C’est d’ailleurs pour cela qu’à l’occasion de cette escale, l’Ambassadeur de l’Espagne auprès du Bénin s’est déplacé à Cotonou, à la tête d’une délégation qui comprend le Consul Général et le Conseiller Économique et Commercial, afin de donner l’élan aux relations entre le Bénin et l’Espagne. Cette conférence de presse a permis aux hommes des médias de visiter les différents compartiments du navire.