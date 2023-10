Célébration de la Journée Mondiale du Tourisme: Abimbola évoque l’importance des réalisations d’infrastructures touristiques au Nord

Vues : 2

De quoi s’agit-il :Le Bénin célèbre le 27 septembre de chaque année la Journée Mondiale du Tourisme (JMT). C’est une date retenue par l’Organisation mondiale du tourisme pour porter un regard critique sur la problématique du tourisme au plan mondial. La célébration de cette journée au Bénin, coïncide cette année avec les manifestations officielles de la Gaani. L’édition de cette année, est organisée autour du thème « Tourisme et investissements verts ». C’est dans ce cadre que le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola, a organisé une séance d’échange, le jeudi 28 septembre 2023, avec les investisseurs du Borgou sur les opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme au Bénin.

Que retenir des échanges :Au cours des échanges, le ministre a notifié aux investisseurs du Borgou que la célébration de la journée mondiale du tourisme qui coïncide avec les manifestations de la Gaani, offre une opportunité de repenser aux multiples atouts de la destination Bénin. « En vous invitant en ces lieux, nous voulons souligner combien nos actions doivent converger vers un seul but, celui de rendre tout le Bénin accessible. Ceci dans la droite ligne de la vision du gouvernement qui, à travers son Programme d’actions, a fait du tourisme un véritable levier de développement économique de notre pays », dit-il. A l’entendre, les objectifs de cette vision se résument en une transformation qualitative de l’ensemble de l’écosystème infrastructurel, juridique et structurel qui, à terme permettra de : faire du Bénin une destination de référence en Afrique de l’Ouest, dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel ; doubler d’ici à 2030, la contribution du tourisme au Produit Intérieur Brut national et d’atteindre la barre des 2 millions de touristes par an d’ici 2030, à travers la mise en œuvre de plusieurs projets phares.

Que dit-il sur les réalisations faites à Nikki :Aussi, le ministre Jean Michel Abimbola a rappelé aux investisseurs les efforts du gouvernement pour la réalisation de nombreuses infrastructures touristiques d’envergure et à forte valeur ajoutée. A le croire depuis 2016, plus de 1250 milliards de FCFA ont été injectés dans ce projet. En ce qui concerne le septentrion, le ministre a cité entre autres, le Parc de la Pendjari et la Route des Tatas dans l’aire du Koutammakou, la reconstruction du palais du roi de Nikki et l’Arène de la Gaani dont les travaux sont déjà en cours. «A ce titre, Nikki permettra désormais d’accueillir les différentes délégations venues de tous les horizons pour faire allégeance au roi : les fils et filles de la diaspora, les touristes et les curieux seront désormais plus heureux de participer à la Gaani», a-t-il fait savoir. Selon lui, la construction d’une arène pour la Gaani permettra de disposer d’un théâtre de verdure d’une capacité de 1500 places, cadre propice pour une meilleure expression de la diversité culturelle du Baru Tem.

Entre les lignes : Le Directeur général de l’Agence nationale des patrimoines touristiques (ANPT), Varissou Souayibou et la Directrice du développement du tourisme (DDT) ont présenté tour à tour, le projet de construction du Palais Baru Tem et l’arène de la Gaani à travers ses différentes composantes et les réformes engagées dans le cadre de la réglementation de l’exercice de l’activité touristique et hôtelière au Bénin. Au moyen des présentations et des réponses aux préoccupations, les participants ont été entretenus sur la grandeur de la vision du chef de l’État pour le secteur. Ils se disent prêts à investir davantage dans ce domaine pour accompagner la dynamique du Gouvernement.