Présence d’une base militaire française au Bénin: Wilfried Houngbédji dément une dernière fois

Vues : 17

Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a réitéré son démenti de la semaine écoulée sur le projet de construction d’une base militaire Française au nord du pays. Lors d’un entretien sur la chaine nationale, ce dimanche 1er octobre 2023, il a affirmé qu’il n’y a aucun projet en perspective d’accueillir une base militaire française au Bénin.« Il n’y a, à ce jour, dans notre pays, aucun projet de construction d’une base militaire française. Nous n’avons pas d’accord militaire avec la France qui demande qu’une base militaire soit construite ici et ce n’est pas non plus dans les perspectives », a-t-il fortement indiqué. Et comme il le disait, il y a 6 ou 8 mois en arrière, Wilfried Léandre Houngbédji a encore répété pour taire toute polémique que des instructeurs français, belges, américains étaient en mission au Bénin pour travailler avec les forces armées béninoises et qu’ils ont fini leur mission et sont repartis. « Tout ce que vous avez pu lire ou entendre sur cette supposée construction d’une base militaire française n’est que pure élucubration », a-t-il martelé. Pour Wilfried Houngbédji, le Bénin « travaille avec ses partenaires, qu’ils soient occidentaux ou africains dans la perspective de rechercher le maximum d’efficacité possible sur tous les fronts de la vie de notre pays. Le front sécuritaire et militaire n’échappe pas à cette dynamique et à cette ambition. Il reste que nous sommes assez lucides pour faire les choix qui nous semblent être les plus pertinents pour notre pays. Définitivement retenez-le à ce jour qu’il n’ y a aucun projet de base militaire en construction pas même en perspective à l’heure où je vous parle ».Wilfried Houngbédji a par ailleurs indiqué que les individus qui essaient de ternir l’image du Bénin dans la crise avec le Niger, répondront désormais de leurs actes puisqu’à l’en croire, le Bénin n’invective pas le Niger et que les deux pays entretiennent toujours de bonnes relations. « Avant la crise il y a deux mois, la relation était au beau fixe et nous avons bon espoir qu’ une fois qu’on sortira de cette crise, les relations redeviendront aussi normales qu’elles étaient. C’est pour ça que le Bénin aujourd’hui travaille activement avec d’autres au sein de la communauté à la fin de la crise au Niger. Nous y travaillons et nous avons bon espoir que cela va aboutir », a-t-il conclu.