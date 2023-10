2ème Session ordinaire de l’assemblée consulaire: Le budget exercice 2024 de la CCI Bénin bientôt adopté

Vues : 4

Photo de famille à l’issue de la cérémonie de lancement des travaux

Ce que vous devriez savoir :Les élus consulaires de la mandature 2020-2025 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin se sont retrouvés en session ordinaire pour procéder à l’examen et l’adoption du budget exercice 2024. C’est la Ministre de l’Industrie et du Commerce qui a lancé les travaux, le vendredi 29 septembre 2023 au siège de l’institution. Au cours de la cérémonie d’ouverture de la session, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Arnauld Akakpo,a salué la présence du ministre de tutelle qui ne cesse de les accompagner dans leurs activités décisionnelles à impact sur le développement de la CCI-Bénin. Aux élus consulaires, le président Arnauld Akakpoleur a fait savoir que, leur budget d’exercice 2024 devra s’arrimer sur les ambitions du gouvernement pour le secteur privé. « En tant que représentant du secteur privé, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les ressources soient allouées de manière stratégique pour soutenir la croissance de nos entreprises, encourager l’innovation et créer un environnement propice aux investissements », a-t-il indiqué. Avant de leur souhaiter un plein succès aux travaux, le président Arnauld Akakpo a souligné aux élus consulaires que les activités prévues en 2024 par l’institution sont déclinées autour de 08 budgets programmatiques, auxquels s’ajoutent les budgets support, investissement et institutionnel.

Ce qu’en dit la ministre :À l’entame de son allocution, la ministre Alimatou Shadiya Assouman a salué l’organisation des différentes sessions de l’Assemblée consulaire dans le respect des dispositions statutaires et dans les délais prescrits avant d’encourager les élus à maintenir cette rigueur dans la tenue à bonnes dates des assises statutaires de l’Institution. Elle a souligné que cette session budgétaire se tient à une période où le pays est sur plusieurs fronts stratégiques de son développement conformément aux orientations du chef de l’Etat. Malgré les contingences de l’économie mondiale, la ministre a notifié que le Bénin est de plus en plus résilient grâce aux nombreuses réformes engagées mais aussi grâce à la CCI-Bénin qui reste un acteur majeur de l’écosystème entrepreneurial et de l’économie du Bénin. C’est pourquoi, la ministre leur a recommandé que leurs prévisions budgétaires des activités programmées pour l’exercice 2024 intègrent une évaluation des objectifs qui leur ont été fixés par le gouvernement. « Vos prévisions budgétaires devront-elles vous permettre de déployer efficacement et sur toute l’étendue du territoire national, tout le package d’offre de services répondant aux besoins réels des entreprises en synergie avec les autres institutions publiques en charge de l’appui aux entreprises », a-t-elle laissé entendre. Elle a, pour finir, rassuré les élus consulaires de son soutien dans toutes les actions qu’ils entreprendront au profit des entreprises sans distinction.