Dépistage et Prise en charge précoce des cancers infantiles: Le Soroptimist International Club Cotonou Améthyste contribue à la sensibilisation à Adjohoun

La photo de famille au terme de la séance de sensibilisation

Organisation ayant pour vocation le bien être des femmes, filles et surtout des enfants, le Soroptimist International Club à travers son club Cotonou Améthyste s’est encore illustré positivement. Le samedi 23 septembre 2023, elle a organisé dans le cadre du mois des cancers de l’enfant, une sensibilisation sur le dépistage et la prise en charge précoce des cancers infantiles. Moment d’insister sur l’acceptation des parents à conduire le plus tôt possible leurs enfants dans les hôpitaux en cas de maladies. Cela leur permettra de connaître tôt la situation cancérigène de leurs progénitures.

Ce que vous devriez savoir : Ils sont plusieurs parents, hommes et femmes, relais communautaire, têtes couronnées, guérisseurs traditionnels et autres curieux venus à Adjohoun pour prendre connaissance de l’existence des cancers au niveau des enfants. C’est à travers la séance de sensibilisation sur le dépistage et la prise en charge précoce des cancers infantiles qu’a organisé le Soroptimist International Club Cotonou Améthyste, le samedi 23 septembre 2023, à la maison des jeunes et de loisirs d’Adjohoun. C’est le Docteur Gilles Bognon, pédiatre et cancérologue qui a conduit la séance. A travers des vidéos et images projetées, et des phases de questions réponses, il a donné des précisions sur ces cancers.

Les cancers en question : Selon lui, les causes des cancers infantiles sont multiples. Elles peuvent être d’ordre alimentaire: les différents condiments produits à base d’engrais qui sont utilisés en cuisine, ou d’ordre médical : les différentes radiographies sur la femme enceinte. Pour reconnaître ces cancers, il a informé qu’ils se manifestent souvent par « la fièvre à répétition, l’anémie à répétition, écoulement régulier du sang, la présence de furoncles sur le cou de l’enfant, le développement incontrôlé des parties du corps de l’enfant (ventre, yeux, nez, bouche, partie intimes …) ».

Vaincre les cancers infantiles : Pour venir à bout de ces cancers, le Docteur Gilles Bognon a indiqué que le début de solution efficace est le dépistage tôt. C’est pourquoi il a conseillé à l’assistance que le réflexe à avoir est d’amener les enfants dans tous les cas, à l’hôpital. «C’est le seul moyen de sauver les enfants de ces affections qui, à l’étape développée réduisent le pronostic vital des enfants porteurs», a-t-il indiqué. Il a également informé que le service qui s’occupe des enfants porteurs de cancers est installé au CHD Porto-Novo. «C’est le seul service au Bénin. Amener nous les enfants. Grâce à la fondation Claudine Talon, nous existons et sommes prêts à sauver nos enfants. Pourvu que le dépistage se fasse tôt. Voilà pourquoi je vous exhorte tous, à ne plus traîner sur les enfants quand vous remarquez un dysfonctionnement sur eux», a-t-il fait savoir.

Ce qu’a dit la présidente du SICCA : A l’entame de la séance, la présidente du SIC Améthyste, Ella Gwladys Quenum, a fait savoir que c’est pour accompagner le mouvement initié à plan international que le club a initié cette séance e sensibilisation. «Nous sommes dans le mois de septembre. Un mois qui est dédié au cancer des enfants. C’est ce qui nous amène vers vous ce matin», a-t-elle commencé. Elle a ensuite remercié tous les participants et les a invité à prêter une oreille attentive à tout ce qui sera dit. Elle n’a pas manqué de saluer toutes ses sœurs qui ont contribué à la tenue effective de la séance.

Le Docteur Gilles Bognon présentant le visuel portant les différents cancers de l’enfant

Entre les lignes : Au terme de la séance, les participants ont dit apprécier la démarche qui fait rapprocher d’eux les bonnes informations. «Notre présence ici n’est pas vaine. Nous avons appris beaucoup de choses et avons compris qu’il est important qu’on communique régulièrement avec les médecins. Cela nous permettra de savoir vite, comme l’a souligné le communicateur, de quoi souffrent réellement nos enfants pour pouvoir les traiter comme il le faut», ont-ils avancé avant de s’engager à agir dans ce sens. Pour faciliter la compréhension, même après cette sensibilisation, aux populations, le comité d’organisation a élaboré des étrennes qu’il a distribuées aux participants afin qu’ils les affichent chacun dans les lieux publics de leur quartiers, village ou arrondissement.

Anselme HOUENOUKPO