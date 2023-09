Drame de Sèmè-Kraké: Moele-Benin fait don de vivres aux familles éplorées

Vues : 4

De quoi s’agit-il :La douleur et l’amertume des rescapés du drame de Sèmè-kraké et des familles éplorées demeurent toujours vives. Pour y faire face, une délégation du Parti Moel Bénin s’est dépêchée au chevet des sinistrés,le mardi 26 septembre 2023,avec un important lot de vivres et de produits alimentaires constitué de cartons de pâtes alimentaires, de bidons d’huile végétale, de sacs de riz, de maïs, de gari, etc. C’était en présence du chef quartier du KrakéGlogbo centre, Georges HomafaAgossou. Conduite par la deuxième vice-présidente du parti, Marie-NoelleParaïso, la délégation était composée de plusieurs membres du Bureau politique national dont notamment Serge Ahouansou et Pierrette Agnila de la 19ème circonscription électorale.

Qu’ont-ils dit : Selon la deuxième vice-présidente et chef de la délégation Marie-NoelleParaïso, le parti Moele-Bénin est venu exprimer sa solidarité agissanteaux populations et aux parents des victimes. « Nous sommes venus réitérer à nos frères et sœurs éprouvés notre soutien et notre solidarité fraternelle. Tout en partageant leur douleur, le Bureau politique national du parti et son président Jacques Ayadji ont décidé d’agir en volant à leur secours », dit-elle. Pour Serge Ahouansou, coordonnateur de la 19ème circonscription électorale du parti, les vivres apportées serviront à soulager les victimes et les familles affligées. Nos frères et sœurs décédés dans ce drame ont laissé des enfants. Il en est de même des brûlés qui sont actuellement admis à l’hôpital. Face à la situation, nous avons estimé qu’Il était nécessaire de faire quelque chose », a-t-i fait savoir en invitant toutes les bonnes volontés à voler au secours des victimes et de leurs parents pour soulager leurs peines. Satisfaites et heureuses de l’assistance du parti Moele-Bénin, les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au donateur, par la voix de leur porte-parole. « Personnellement, j’ai perdu ma sœur dans ce drame, et je sais ce que chaque famille endeuillée endure depuis ce jour funeste. C’est pourquoi, nous apprécions à sa juste valeur le geste du parti Moele-Bénin et le remercions pour son soutien et sa solidarité spontanée envers les populations affectées par ce tragique incendie », a laissé entendre AmabadjirouTognon, porte-parole des victimes.

Entre les lignes : Avant de quitter les lieux, la délégation s’est rendue sur la scène du drame pour honorer la mémoire des disparus. Elle a ensuite fait un tour au Cnhu-Hkm de Cotonou pour s’enquérir des nouvelles des blessés admis aux soins.