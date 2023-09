Création du Registre social unique (RSU) au Bénin: Le gouvernement se dote d’un outil puissant pour la protection sociale

Vues : 4

Le gouvernement du Bénin a décidé de mettre en place un Registre Social Unique (RSU). L’objectif de ce système d’information est de renforcer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des interventions en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté au Bénin. En s’appuyant sur des données pertinentes et actualisées, le RSU a le potentiel de métamorphoser la manière dont les ménages vulnérables sont soutenus. Selon le conseil, « la mise en place de cette base de données est justifiée par la nécessité de développer des synergies entre différents projets et initiatives en matière de protection sociale, dans le cadre de l’effectivité de l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) ». Le Registre social unique (RSU) permettra d’identifier des ménages pauvres et vulnérables sur l’ensemble du territoire national ; d’améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté ; d’assurer la mise en œuvre rapide des programmes de protection sociale. Aussi, il permettra de constituer une base de données unique sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, tels que les programmes de transferts monétaires et non monétaires, l’assurance maladie, la formation, le crédit, la retraite et les autres interventions de même nature.

La création du RSU au Bénin vient à point nommé relever les défis liés à la protection sociale. Il se présente donc comme un outil puissant pour améliorer les conditions de vie des citoyens les plus vulnérables.