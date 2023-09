Avis de recrutement au poste de coordonnateur national – Millennium Challenge Account (MCA) – Bénin Régional

Servir de point de contact officiel au nom du gouvernement du Bénin (GdB) dans ses relations avec MCC dans le cadre du Compact.Représenter le Compact auprès du GdB et des autres parties prenantes et servir de représentant principal du MCA-Bénin Régional auprès des bailleurs de fonds, de la société civile, du secteur privé et d’autres parties prenantes.Faire un compte rendu régulier au Conseil d’administration pour lui informer des progrès réalisés, des problèmes et des risques liés à la mise en œuvre du Compact.Exécuter les orientations générales et les instructions du Conseil d’administration du MCA-Bénin Régional en vue de la mise en œuvre du Compact de manière propice et efficace.Assurer un leadership et une gestion de haut niveau du MCA-Bénin Régional et de son personnel.Diriger et coordonner la mise en œuvre du Compact.Travailler en étroite collaboration avec le GdB pour garantir la diffusion des informations importantes, la mobilisation de la contribution du gouvernement et d’autres ressources nécessaires à la mise en œuvre du Compact, ainsi que la poursuite diligente des réformes politiques et réglementaires en rapport avec le programme du Compact. Faciliter, diriger, motiver et coordonner les différents départements du MCA-Bénin Régional en vue de l’atteinte de leurs objectifs et cibles. Servir de modèle pour l’institution et piloter la mise en œuvre des normes de gestion environnementale, sociale, de santé et de sécurité requises conformément à la norme de performance No1 de la Société financière internationale à respecter tout au long du cycle de vie du Compact. Promouvoir un environnement de travail favorable à l’égalité des sexes et l’inclusion sociale et se charger en dernier ressort de la promotion de l’égalité des sexes et l’inclusion sociale tout au long du cycle de vie du Compact.Superviser le processus de sélection du personnel du MCA-Bénin Régional, notamment le personnel devant occuper les postes de responsabilité.Assurer une étroite coordination avec le personnel et les consultants de la MCC.