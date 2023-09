Eaux, forêts et chasse: 105 fonctionnaires bientôt recrutés

Vues : 9

Afin de renforcer le nombre d’agents des eaux, forêts et chasse, le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mardi 26 septembre 2023 de recruter 105 autres supplémentaires. Il s’agit concrètement du recrutement et la formation de 95 gardes forestiers, 5 contrôleurs et 5 conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2023. Selon le conseil des ministres, « les effectifs de cette corporation sont en deçà des ratios recommandés pour assumer convenablement l’étendue des missions à elle assignées dans le contexte actuel d’enjeux sécuritaire et de résilience aux changements climatiques». C’est pour cela que « les recrutements effectués en 2020 et 2022 ont permis de réduire le déficit qui s’observait, notamment en ce qui concerne le corps des gardes forestiers. Mais, au regard des départs à la retraite qui interviennent chaque année et de la nécessité pour notre pays de préserver ses ressources forestières tout en honorant ses engagements internationaux, il s’avère indispensable de procéder à un renforcement des effectifs des corps de ces fonctionnaires».