MARA’CAN GRAND POPO 2023: Le Bénin dans les poules A

Vues : 0

La 10e édition de la coupe d’Afrique des Nations de maracana se tient à partir du mardi 26 septembre 2023 prochain à Grand-Popo au Bénin. Dans ce cadre, le comité d’organisation a procédé au tirage au sort constitutif des poules. C’était le dimanche 24 septembre 2023. Ainsi, les différentes nations participantes à cette compétition à Grand Popo sont fixées sur leurs adversaires. Le Bénin (pays hôte) a hérité de la poule A dans les deux catégories. Chez les séniors (35 à 45ans) le pays affrontera le Cameroun, le Mali, le Gabon et la Guinée-Bissau. Chez les vétérans (45ans et plus), le Canada, le Togo, le Burkina-Faso et la France sont les pays à croiser pour passer au tour suivant. A souligner que les matchs auront lieu sur le terrain du stade omnisports de Grand-Popo et que l’entrée est libre et gratuite durant toute la compétition.

Voici le résultat du tirage au sort

Catégorie Séniors (35 à 45 ans)

POULE A

1-Bénin

2-Cameroun

3-Mali

4-Gabon

5-Guinée-Bissau

POULE B

1-Côte d’Ivoire

2-Guinée

3-Togo

4-Sénégal

POULE C

1-Burkina-Faso

2-États-Unis

3-Canada

4-Niger

Catégorie Super Sénior (plus de 45 ans)

POULE A

1-Bénin

2-Canada

3-Togo

4-Burkina-Faso

5-France

POULE B

1-Mali

2-Côte d’Ivoire

3-Guinée

4-Cameroun

5-Niger

Anselme HOUENOUKPO