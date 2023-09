Handball/Projet sport au féminin: La Formation des 37 entraineurs femmes pour l’obtention de la Licence D IHF clôturée

Vues : 5

La photo de famille de la cérémonie de remise des attestations

Ce que vous devriez savoir : La phase 2 de la formation des femmes entraineurs dans l’optique d’obtenir la Licence D initiée dans le cadre du projet femme au sport du ministère des sports et financé par l’ambassade de France est terminée. Lancée le mardi 19 septembre 2023, elle a été clôturée le samedi 23 septembre 2023, à la maison du handball, sur une note de satisfaction. Cette formation conduite par l’expert de la fédération international de handball, le Français Gilles Malfondet, a permis aux 37 participantes de découvrir pendant cinq jours, les bases de coaching dans la discipline pour certaines et de s’actualiser pour d’autres. Tout ceci, à travers des cours théoriques et pratiques.

Ce qu’ils en disent : la formation a pris fin par une cérémonie de remise des attestations ponctuée par 4 interventions. D’abord, Perpétue Vignigbé, au nom de l’ensemble des stagiaires, première à intervenir, a remercié la fédération pour cette opportunité à elles offerte. «Nous pouvons à présent dire que nous sommes outillées pour faire le nécessaire dans le but du développement du handball béninois», a-t-elle déclaré toute en précisant que ses sœurs et elle restent motivées et engagées tout en comptant sur toutes les parties impliquées dans ce projet pour l’atteinte des objectifs. Pour sa part, l’expert Gilles Malfondet se réjouit de la détermination et l’assiduité dont les participantes ont fait preuve. Il n’a pas manqué de louer le sérieux de l’organisation. «Je suis très heureux d’avoir animé ce stage de formation. Les stagiaires ont été attentives tant au niveau de la théorie que dans les exercices pratiques», a-t-il fait savoir précisant qu’il espère que dans les prochains mois, «nous verrons à l’œuvre, un début de concrétisation du développement du handball ». Prenant la parole, le président de la Fédération béninoise de Handball Sidikou Karimou a déclaré toute sa fierté aux participantes. « Nous sommes fiers de vous pour ce niveau de discipline que vous avez affiché et qui a fait plaisir à l’expert. Nous comptons sur vous pour relever le défi car c’est maintenant que le plus difficile commence», a-t-il souligné avant de remercier le Ministère des Sports pour avoir pensé le projet Femme au sport et l’Ambassade de France pour l’avoir financé. Point focal du Projet Sport au Féminin au niveau du Ministère des Sports et de l’Ambassade de France, Anne Bio Bigou, a informé vouloir croire que ces femmes tireront toutes le meilleur de cette formation pour que d’ici quelques mois ou quelques années, on puisse parler du handball béninois sur le plan continental et international.

Entre les lignes : Cette phase qui s’achève fait suite à la première qui a connu la participation de 38 jeunes femmes. Soit un total de 75 femmes qui auront à prendre part au test de délivrance de la licence D. Ce que le président Sidikou Karimou souhaite voir être 100% de réussite.

Anselme HOUENOUKPO