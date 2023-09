Distinction nationale : Gbadamassi Bachirou fait Chevalier de l’Ordre National du Bénin

Vues : 2

La cérémonie de distinction des méritants d’entrer dans l’ordre national a eu lieu le jeudi 21 septembre 2023. C’était dans la salle de conférence du Ministère du Travail et de la fonction publique. A ce rendez-vous de décoration de plusieurs personnalités, hauts cadres et dignitaires religieux du pays, était présent le journaliste et Secrétaire Général a l’information et à la communication BEN-UIB, Gbadamassi Bachirou. Journaliste émérite, Gbadamassi Bachirou a été reçu dans l’Ordre par le Vice-Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin, Grand Croix de l’Ordre National du Bénin, Docteur Falilou Adissa Akadiri. Ceci, suivant le Decret n°2022-181 du 10 mars 2022 qui a nommé Secrétaire Général de Conaco HAJJ Bénin pendant plus de 2 décennies dans cet ordre. Par cet acte, l’heureux récipiendaire jouit de ses services rendus à la Nation. Plusieurs aux Béninois ont bénéficié de cette distinction qui appelle les uns et les autres à se rappeler qu’en travailler sans relâche, la Nation finit par vous le reconnaitre.

Anselme HOUENOUKPO