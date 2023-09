Assemblée Générale Ordinaire de la FBBB: La famille du basketball béninois s’accorde sur plusieurs points à Parakou

Vues : 0

Vue partielle des congressistes lors de la l’AGO tenue à Parakou

Les travaux de l’Assemblée Générale de la Fédération Béninoise de Basketball (FBBB) ont eu lieu le samedi 23 septembre 2023 à Parakou. Au cours de ceux-ci, les délégués ainsi que les membres du comité exécutif que préside Ismahinl Onifadé ont pris plusieurs décisions. Il s’agit notamment des décisions relatives à la nouvelle saison sportive. Ainsi, on retient que dans ce cadre, les formalités administratives de la saison 2023-2024 démarrent le Lundi 25 Septembre et vont se poursuivre jusqu’au Vendredi 20 Octobre 2023 à 17h30 ; Championnats (Professionnel et amateurs) vont être lancés le Samedi 28 Octobre 2023. Pour mieux contrôler l’organisation des matchs, il est retenu la dématérialisation des feuilles de marques lors des matchs du championnat professionnel. Parlant du nombre d’étrangers que doivent avoir un club dans son effectif le nombre six (06) a été maintenu et seulement trois d’entre eux ont le droit d’être sur le terrain. Les congressistes ont également validé l’établissement de licence obligatoire pour les arbitres et les entraîneurs ; la signature par les Responsables Communication des Sociétés Sportives une Charte de bonne conduite ; la mise en conformité aux dispositions de décret N°91-281 du 17 décembre 1991 portant approbation des Statuts Types des Fédérations Sportives de la République du Bénin en son article 15. Ils ont aussi accepté que la fédération fasse la réhabilitation du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou en accord avec l’Agence pour l’entretien et l’exploitation des parcs, édifices et places publiques (Apep). Ils n’ont pas manqué de décider dans le cadre du développement du basketball 3×3, de la mise en place d’une Ligue Professionnelle de Basketball 3×3 à l’horizon 2025.

Anselme HOUENOUKPO