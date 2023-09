Essence de contrebande: Un ultimatum donné aux préfets pour déclarer tous les entrepôts

Vues : 18

Tous les entrepôts de vente d’essence doivent être déclarés au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale au plus tard le mardi 26 septembre 2023 à 17 heures. C’est ce qu’il faut retenir du message radio n°727/MDGL/SGM/SA du ministre en charge de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon. Ce message fait suite à l’incendie survenu à Sèmè-Kraké le samedi 23 septembre 2023 et vise à faire le point des sites d’essence dans les villages et quartiers de ville. Ceci pour éviter la survenance de pareille situation dans d’autres localités. Le ministre demande aux préfets de prendre les dispositions nécessaires aux fins de faire le point exhaustif des sites d’entrepôts d’essence se trouvant dans les villages et quartiers de ville de leur circonscription administrative. Ce point centralisé au niveau de chaque préfecture est attendu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale le mardi 26 septembre 2023 à 17 heures au plus tard.

A.T.