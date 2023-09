Vente de l’essence de contrebande au Bénin: Voici ce que propose le gouvernement pour assainir le secteur

Vues : 47

De quoi s’agit-il : Le bilan lourd de l’incendie tragique intervenu le samedi 23 septembre 2023 à Sèmè-Kraké a révélé encore une fois la dangerosité du commerce de l’essence de contrebande, communément appelée “Kpayo”. Avec ses collègues de la santé, des affaires sociales et de la sécurité publique, le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni s’est porté au chevet des rescapés pour leur apporter le soutien du gouvernement. Il a saisi l’occasion pour annoncer les mesures prévues par le gouvernement pour assainir le secteur de la vente de l’essence de contrebande au Bénin.

Que dit-il : Selon le ministre d’État, Romuald Wadagni, l’exécutif a mis en place un programme de réinsertion et de reconversion des vendeurs de “Kpayo”. Ce programme vise à former ces acteurs et à les réintégrer dans d’autres secteurs. Selon les données qu’il a fournies, plus de 5 000 personnes ont été reconverties avec succès dans le secteur textile, spécifiquement à Glo-djigbé. Cette transition vers des emplois décents est un pas important vers la réduction des tragédies engendrées par les dépôts d’essence frelatée. Aussi, le ministre a notifié que des acteurs du secteur disposera désormais des mini stations que le gouvernement a acquiert pour continuer leur activité dans des conditions de sécurité totale. « Ce qui s’est passé ce 23 septembre 2023, nous montre clairement qu’il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C’est pourquoi l’année passée le gouvernement a commandé des dizaines de milliers de mini-stations. 2.000 sont arrivées depuis le mois de juin et sont en train d’être installées. D’ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations », a-t-indiqué. Selon les dires de l’autorité ministérielle, ceux qui continueront dans la vente de l’essence devront obligatoirement la faire à partir des mini-stations qui « sont des appareils totalement sécurisées et qui devraient permettre d’éviter à l’avenir des drames tels que celui de Sèmè-Kraké », a assuré le ministre d’État Romuald Wadagni. Poursuivant ses propos, le ministre a fait savoir qu’il y a 54.000 points de vente de kpayo au Bénin et que plusieurs dizaines de milliers de familles se nourrissent de ce commerce. «Les personnes qui font ce commerce ne le font pas parce qu’elles veulent s’exposer au risque comme ce qui s’est passé ce matin. Elles le font parce qu’elles n’ont pas le choix. C’est pourquoi le Gouvernement a lancé, depuis plusieurs mois maintenant, un programme de reconversion/réinsertion de ces acteurs », dit-il.

Assise AGOSSA