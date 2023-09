Incendie de Sèmè-Kraké: Boni Yayi présent sur les lieux, apaise la douleur des familles touchées

Vues : 131

Aux dernières nouvelles, l’incendie de Sèmè-Kraké a fait 34 morts calcinés. Il s’agit des victimes de l’explosion d’un entrepôt clandestin d’essence survenu ce samedi 23 septembre 2023. Les sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre les flammes, mais l’irréparable était déjà fait. En dehors des morts, il y a eu plusieurs blessés graves et d’énormes dégâts dont des habitations, des voitures et des motos entièrement consumées. Quelques heures après le drame, l’ex-président Thomas Boni Yayi a fait une descente sur les lieux. L’ancien président accompagné de plusieurs députés de son parti Les Démocrates, est allé faire le constat du drame et a compati à la douleur des familles et proches des victimes ainsi que de toute la population de Sèmè-Kraké. Il faut préciser que les rescapés sont conduits au CNHU-HKM de Cotonou où ils reçoivent des soins. On signale également la présence de plusieurs ministres au niveau de l’hôpital, en attendant une conférence de presse projetée pour faire le point de la situation. Dans la soirée de ce samedi 23 septembre 2023, un magasin de riz situé à PK 10, dans la même commune de Sèmè-Kpodji, s’est aussi consumé. On ne signale pas de mort à ce niveau, mais des tonnes de riz parties en fumée.

Alban TCHALLA