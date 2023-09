Incendie de Sèmè-Kraké: Le procureur de la République donne des précisions

Vues : 58

Le procureur de la République Abdoubaki ADAM-BONGLE a réagi suite à l’incendie de l’entrepôt de Sèmè Kraké ce samedi 23 septembre 2023. C’est par le biais d’un communiqué de presse qu’il s’est prononcé donnant ainsi des précisions et les probables causes des flammes. Il présente ses condoléances et informe de l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités. Voici ci-dessous le communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un incendie est survenu ce jour samedi 23 septembre 2023, aux environs de 9 heures 30 minutes, dans le magasin du sieur ZINHOUEMEDE Jean situé dans la commune de Sémé-Podji précisément à krake-plage au quartier Glogbo 2. Selon les témoins interrogés, l’incendie aurait été probablement déclenché lors du déchargement des sacs d’essence communément appelés “Bohoumbo”, d’un véhicule de marque Nissan immatriculé AR 1937 RB.

L’incendie a consumé le magasin et occasionné, pour un premier bilan, 35 décès dont un enfant, plus d’une dizaine de blessés graves évacués à l’hôpital et d’importants dégâts matériels. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette tragédie. Les pompiers, les forces de l’ordre et les équipes médicales ont immédiatement été mobilisés pour faire face à la situation, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties impliquées pour assurer la prise en charge des blessés et le respect des protocoles d’identification des victimes.

Le Parquet a ouvert une enquête complète sur les circonstances entourant cet incendie tragique.. Une cellule de crise est installée afin de renseigner les parents des victimes, recueillir les informations permettant d’établir la cause exacte de l’incendie, de déterminer toute responsabilité criminelle éventuelle, et de garantir que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. Nous demandons à tous les citoyens de coopérer pleinement avec les autorités et de fournir toute information pertinente qui pourrait aider dans cette enquête.

Nous tenons à cette étape à remercier tous les intervenants d’urgence et les bénévoles qui ont travaillés pour sauver des vies et fournir des soins médicaux aux blessés. Leur courage et leur dévouement dans des circonstances extrêmement difficiles sont dignes de notre plus profonde admiration. Des mises à jour sur l’évolution de l’enquête seront fournies au fur et à mesure de sa progression.

Procureur de la République

ADAM-BONGLE Abdoubaki