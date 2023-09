Revalorisation des salaires: Le gouvernement réitère son exhortation aux employeurs du privé

Vues : 1

Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji est revenu sur la revalorisation des salaires des employés du secteur privé. Reçu sur Radio Cotonou, il a souligné que l’Etat ne peut rien faire si ce n’est pas que d’exhorter les employeurs du privé à procéder à la revalorisation des salaires de leurs employés. Selon lui, l’exécutif ne peut pas s’impliquer dans la politique interne des chefs d’entreprise. « C’est à la société de définir quels sont les niveaux de salaire qu’elle applique à ses employés. Mais nous nous savons que tous les Béninois qu’ils soient du public ou du privé vont sur le marché. Lorsque le gouvernement fait cette grande opération au profit des travailleurs du secteur public ce qu’il peut faire c’est de discuter avec le privé pour l’exhorter à ce qui a commencé depuis », a fait savoir le porte-parole. Il y a des employeurs de bonne foi dans le privé qui l’ont fait, a-t-il ajouté. « Je connais des secteurs dans lesquels ils ont eu pour 6 %, 12 %, 10 % », dit-il. Pour Wilfried Houngbédji, le gouvernement ne peut pas prendre un décret pour fixer le salaire des employés du privé mais peut fixer le montant du Smig. « La seule chose qu’on peut faire pour le privé c’est par rapport au SMIG et ceci, en discutant avec les organisations patronales du privé ce qui a déjà été fait. S’agissant du Smig, les services de la Caisse nationale de sécurité sociale peuvent faire des contrôles à tout moment pour voir si les employeurs payent les cotisations dues à la caisse et si au moins le Smig est appliqué et là où ça n’est pas appliqué les sanctions prévues par les textes ne manqueront pas d’être appliquées », a-t-il souligné. A l’entendre, le seul dispositif à mettre en place pour que les employés du privé bénéficient également des avantages de la revalorisation est la « sensibilisation continue ».

Assise AGOSSA