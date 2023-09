Renforcement des capacités des chargés de missions et conseillers techniques à Kétou: Le Président Vlavonou lève un coin de voile sur ses attentes

Vues : 0

Les Résidences Céline hôtel de Kétouabritent du 21 au 22 septembre 2023, un séminaire de renforcement des capacités des Chargés de mission et Conseillers techniques du président de l’Assemblée nationale. Organisé par l’Institut parlementaire du Bénin (IpaB) à travers le Pnud avec son bras opérationnel, le Parcpoge, les travaux de ce séminaire portent sur les missions des conseillers techniques et des chargés de mission du président de l’Assemblée nationale pour une administration parlementaire performante et de qualité.

Quels sont les objectifs du séminaire ?Les chargés de mission et conseillers techniques du Président de l’Assemblée nationale sont en atelier à Kétou pour renforcer leurs capacités sur leurs rôles et responsabilités dans l’administration parlementaire. De façon spécifique, cet atelier vise à présenter les organes politiques et administratifs du Parlement dans leur interrelation aux conseillers techniques et chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale ; à présenter le Règlement intérieur du Parlement aux conseillers techniques et chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale ; à imprégner les conseillers techniques et chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale des rôles et responsabilité ainsi que des attitudes à tenir au sein de l’administration parlementaire ; à rappeler aux conseillers techniques et chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale quelques règles de rédaction et de déontologie administrative ; et enfin à mettre à la disposition des conseillers techniques et chargés de mission, des outils et techniques d’une communication persuasive.

Que peut-on retenir des allocutions ?Dans son mot d’ouverture, RomariqueMedeganFagla, Directrice de l’Ipab, a remercié le président de l’Assemblée nationale pour avoir autorisé la tenue de ce séminaire qui, selon elle, donne aux membres de son cabinet des outils nécessaires pour la réussite de leurs missions.

À son tour, la première autorité du parlement a partagé avec les participants les raisons qui motivent le séminaire. « … conformément à l’article 134 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, j’ai nommé plusieurs personnalités au poste de Conseillers techniques et Chargé de mission pour m’appuyer techniquement dans l’accomplissement de ma mission. Lesdites nominations étant intervenues dans un contexte de réformes profondes au sein de notre parlement, j’ai donc jugé nécessaire et utile d’autoriser l’organisation du présent séminaire destiné à renforcer non seulement les capacités des chargés de missions et conseillers techniques du président de l’Assemblée nationale mais aussi et surtout leur éviter une navigation à vue, le Manuel de Procédures, encore moins l’AOF ne donnant aucune information sur leurs prérogatives et fiches de poste », a-t-il déclaré.

Les attentes du Président Vlavonou

Pour Louis Vlavonou, ce séminaire revêt une importance capitale. C’est pourquoi elle a saisi cette opportunité pour rappeler aux participants ses attentes les plus précieuses au sortir de ces assises. « Je voudrais pouvoir compter sur vous pour disposer dans un bref délai, des outils nécessaires et indispensables pour l’accomplissement efficace des missions respectives à vous assignées. Il s’agira donc après ce séminaire, de disposer des outils nécessaires pour élaborer les cahiers de charge des Chargés de Mission et des Conseillers Techniques. », a-t-il laissé entendre.

Pour mieux faire toucher aux participants ses attentes, l’autorité parlementaire est passée au scanner les notions de chargés de mission et de conseillers techniques. Mieux, le président Louis Vlavonou a laissé entendre que ce séminaire est une opportunité réelle d’amélioration des écrits, de reddition de compte d’une part, et d’amélioration de la qualité du travail parlementaire d’autre part.

