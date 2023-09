Pour renforcer la qualité de ses services au port: Bénin terminal initie une formation à l’endroit de ses collaborateurs

Vues : 4

Opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou et filiale d’AGL (Africa Global Logistics), Bénin Terminal forme ses collaborateurs pour s’aligner aux attentes des clients armateurs, importateurs et exportateurs. Cette formation contribue aussi bien à l’épanouissement professionnel du personnel et à l’optimisation des performances du port de Cotonou.

Au cours des exercices pratiques de la formation

Qu’est-ce qui est important : Bénin Terminal est engagé à maintenir le niveau de professionnalisme de ses équipes grâce à une diversité de formations pratiques. Pour y arriver, les responsables investissent dans la formation de leurs différentes équipes sur des formations techniques et pratiques. Ceci, en coordination avec des partenaires de renoms tels que le Centre de Formation Portuaire Panafricain (CFPP) d’Abidjan en Côte d’Ivoire ; le centre de formation SDMO de l’industriel KOHLER à Brest en France, ainsi que l’équipementier Konecranes, spécialiste des équipements portuaires en Finlande. Le but, c’est d’assurer une synergie et une autonomie opérationnelle en temps réel sur le Terminal; un gage de pérennisation des opérations de manutention des navires.

Ce qu’il faut retenir : En 2022, plus de 22 000 heures ont été consacrées à la formation. Ces heures sont le cumul des formations dispensées en présentiel sur les installations de la plateforme portuaire à Cotonou, ou sous la forme de webinaires thématiques. Il faut préciser que l’ensemble de ces formations concernent toutes les entités de Bénin Terminal. Il s’agit entre autres : la Direction d’Exploitation, la Direction Technique, la Direction des Systèmes d’Information, la Direction Administrative et Financière, la Direction des Ressources Humaines, le QHSE etc. Ces directions ont bénéficié tous d’un temps de formation moyen par agent de 120 heures pour un budget annuel de près de 85. 000.000 millions de fcfa pour renforcer l’expertise des collaborateurs en conduite des engins, sécurité, maintenance et dépannage des engins, management du système de qualité etc. Par exemple, une session de formation a été organisée pour 08 techniciens en juillet dernier, pour approfondir leurs maîtrises des méthodes de maintenance des engins de levage. Cette formation a été dirigée par M. Nicolas PRICAK, ingénieur service après-vente, spécialement dépêché par Konecranes en France. En mai 2023, trois collaborateurs de Bénin Terminal ont été envoyés à Brest (France) pour se perfectionner dans la maintenance du parc de groupes électrogènes alimentant la centrale électrique du Terminal à conteneurs du Port de Cotonou. Cette session de cinq jours a été animée par les experts du centre SDMO de KOHLER et a permis de revisiter tous les aspects techniques essentiels au fonctionnement des machines.

Que disent les acteurs : Selon le Directeur Général de Bénin Terminal, c’est pour garantir le professionnalisme de leurs équipes et la qualité du service. Benin Terminal veut mettre à la disposition de chacun, les outils et les équipements nécessaires, et cela s’accompagne toujours d’actions de formation. “ En faisant cela, nous favorisons l’autonomie à long terme de nos collaborateurs, la détection des talents, les synergies intergénérationnelles et la cohésion ”, a déclaré le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture. Les organisateurs trouvent que des collaborateurs bien formés et aguerris dans leur domaine de compétence contribueront encore davantage à renforcer les capacités de Bénin Terminal à fournir des services de qualité à sa clientèle, tout en soutenant les performances du Port de Cotonou.

A propos de Bénin Terminal : Grâce à 95 milliards de FCFA (145 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

A.T.