Intervention militaire au Niger: Le dispositif positionné à Bemberèkè se replie

L’option militaire envisagée par la CEDEAO pour mettre fin au régime militaire du Niger est en train d’être abandonnée. Il y a quelques semaines, un contingent a été positionné au camp militaire de Bembérèkè. Il était question de former ces hommes pour les déployer sur le théâtre nigérien avec les effectifs venant d’autres pays de la CEDEAO. Mais selon nos informations, ce dispositif mis en place est en cours de démantèlement. Le matériel et les hommes positionnés au camp de Bembérèkè ont commencé à repartir sur leurs bases respectives depuis lundi dernier. Ce repli fait suite à la multiplication des signes de légitimation des putschistes par la communauté internationale. Le dernier signe en date est l’accueil du ministre des affaires étrangères de la junte nigérienne à l’ONU cette semaine. De plus les contingents attendus du Nigeria, de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal ne sont jamais arrivés au Bénin. L’assaut sur le palais présidentiel de Niamey n’aura jamais lieu.

Il faut rappeler que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a indiqué que le Bénin ne s’engage pas dans une guerre contre le Niger mais plutôt respecte les décisions de la CEDEAO. Lors de son intervention à la tribune des Nations Unies mardi 19 septembre 2023, Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a indiqué que l’institution négocie avec la junte au pouvoir à Niamey. « Pour ce qui est du Niger, a-t-il dit, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement militaire ». Ce discours intervient au moment où certains pays européens reprennent leur coopération avec le Niger. C’est le cas du Danemark et de la Suisse qui ont annoncé en début de semaine la reprise de leurs coopérations avec Niamey.

Assise AGOSSA