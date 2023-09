Divergence des opinions sur la crise au Niger: Karim Urbain da Silva appelle à la discipline et à la confiance à la parole officielle

Vues : 9

(Il salue la loyauté du Président Talon et appelle à la cohésion nationale)

La crise au Niger est au cœur d’un point de presse que le Président des sages de la ville de Porto-Novo, Karim Urbain da Silva a animé ce jeudi 21 Septembre 2023 dans son domicile privé à Porto-Novo. Le patriarche ne tolère pas des déclarations tous azimuts autour de la situation. Il appelle à la discipline, à la solidarité et à la confiance à la parole officielle.

Karim Urbain da Silva

La divergence des opinions et les multiples déclarations ne sont pas de nature à apaiser la situation de crise que traverse actuellement le Niger. A la faveur du point de presse qu’il a animé hier, le président des sages de la ville capitale, Karim Urbain da Silva a dicté la conduite que devrait avoir les béninoises et béninois que l’on soit du Sud, du Nord, de l’Est ou de l’Ouest : « Notre devoir en ces moments difficiles que nous traversons, est de montrer notre solidarité et notre soutien envers nous-mêmes, envers les uns, les autres et envers nos autorités, au lieu de nous laisser guider par des considérations inopportunes qui exacerbent les clivages et finit en division. » a-t-il conseillé.

Le patriarche appelle au sens de responsabilité du peuple béninois et avertit contre les fausses nouvelles distillées çà et là : « Nous devons à tout prix éviter de nous disperser, de gaspiller nos énergies sur les réseaux sociaux. Nous devons également faire attention aux fausses nouvelles et les éviter, C’est un impératif catégorique. Nous devons faire preuve de discipline et de patriotisme en ne nous en tenant qu’à la parole officielle. » a-t-il lancé au compatriotes béninois. « En ce moment, nous sommes en crise, cessons des déclarations un peu partout. Sachons-nous taire pour ne pas nous contredire sans le savoir. » a-t-il ajouté.

A l’opposé de ce que d’aucuns tentent de faire croire à l’opinion, le patriarche da Silva a clarifié que: « La Cedeao a déclaré la guerre, non au Niger, mais aux usurpateurs du pouvoir à Niamey et a dû mettre ce pays sous embargo.» A ce titre, il salue le courage et la loyauté du Président Patrice Talon qui a choisi de suivre ses pairs de la Cedeao pour sauvegarder la démocratie au Niger. Pour le doyen Karim Urbain da Silva, les béninoises et béninois doivent faire confiance à leur Président tout en renforçant sa légitimité en ces moments : « Le Chef de l’Etat Patrice TALON est un homme courageux, qui a toujours agi dans le sens de l’intérêt supérieur de notre nation. Toujours ! Nous devons donc lui faire confiance. Ensemble, nous devons renforcer la légitimité de nos institutions à commencer par le Chef de l’Etat. » a-t-il indiqué.

Signalons que le patriarche a également évoqué au cours du point de presse les nombreuses réalisations du chef de l’Etat dans divers domaines depuis 2016 et qui font de lui un homme d’exception.

Encadré

L’intégralité de la déclaration du Patriarche Karim Urbain da Silva

Mes chers compatriotes, béninoises et béninois,

Aujourd’hui hui, je m’adresse à vous en tant que citoyen béninois, ami du progrès et fier soutien du Chef de l’Etat, dont la décision de suivre ses pairs au sein de la CEDEAO, est un acte de loyauté qu’il faut respecter, puisque le sacrifice lourd consenti est l’expression même de son attachement à la démocratie.

Nous traversons en ce moment, une crise sans précédent. N’ayons pas peur des mots. La CEDEAO a déclaré la guerre, non au NIGER, mais aux usurpateurs du pouvoir à Niamey, et a dû mettre ce pays sous embargo.

C’est ce qui soulève tollé et réactions diverses qu’on observe. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que c’est en de pareilles circonstances qu’il faut faire taire nos dissensions.

En effet, l’heure est au rassemblement de tous les béninois, du nord comme du sud, de l’ouest comme de l’est.

Nous devons courageusement faire face à l’adversité et redorer l’image de notre nation, le Bénin, en même temps que celle de notre Chef de I’Etat.

La solidarité face à l’adversité, passe par notre union sacrée.

Nous devons à tout prix éviter de nous disperser, de gaspiller nos énergies sur les réseaux sociaux.

Nous devons également faire attention aux fausses nouvelles et les éviter, C’est un impératif catégorique. Nous devons faire preuve de discipline et de patriotisme en ne nous en tenant qu’à la parole officielle.

Notre devoir en ces moments difficiles que nous traversons, est de montrer notre solidarité et notre soutien envers nous-mêmes, envers les uns, les autres et envers nos autorités, au lieu de nous laisser guider par des considérations inopportunes qui exacerbent les clivages et finit en division.

Le Chef de l’Etat Patrice TALON est un homme courageux, qui a toujours agi dans le sens de l’intérêt supérieur de notre nation. Toujours ! Nous devons donc lui faire confiance.

Ensemble, nous devons renforcer la légitimité de nos institutions à commencer par le Chef de l’Etat.

Il faut lire et voir son action depuis son arrivée au pouvoir. Il faut le rappeler, le pays était dans un état désuet mais bercé par de grandes illusions.

Car ivres d’euphorie, nous l’étions, tous, devant l’inespérée victoire à la Conférence nationale du peuple sur un système politique.

Et comme le sentiment perturbe toujours le jugement ou l’affecte d’une manière ou d’une autre, nous n’avons pas su voir les vices du nouveau modèle politique que nous choisissions pour remplacer l’ancien, et anticipé sur les dérives de sa mise en œuvre, je veux parler du multipartisme intégral.

Nous avons déclaré vaincre la fatalité pendant que nous ouvrions la boîte de pandore des plus de 250 partis politiques.

Eh oui, dans un petit pays d’à peine huit millions d’âmes à l’époque nous avions atteint le chiffre astronomique de 252 partis politiques, rendant le pays ingouvernable.

Tout le monde crée son parti politique si bien que des frères créèrent chacun leur parti politique, devenu le moyen d’exiger et d’obtenir quelque chose.

Fallait faire croire de cette manière qu’on représente des électeurs, de nombreux électeurs.

A l’Assemblée Nationale, siège de la représentation nationale, devenu le marché le plus important dont la marchandise, l’achat des voix était la plus chère de la République, il fallait payer rubis sur I’ongle pour obtenir l’adhésion qui faisait gagner la voix d’un représentant de la nation.

Nous avions perdu notre identité et notre dignité, le pays à vau-l’eau, des journaux fantômes voire des tracts circulaient dans les rues. La situation devenue inextricable, l’anarchie, rampante, s’était installée.

Là-dessus arrive un homme : Patrice TALON !

Patrice TALON, le rédempteur, I’Osagyefo, le sauveur, l’homme au regard perçant d’une rare et vive intelligence.

Il réduisit les 250 partis en deux groupements politiques.

Il réorganisa le droit de grève des différentes corporations et mit le pays au travail dans la discipline, la rigueur et la fermeté. Il sema la panique et la crainte dans les rangs des savants en matière de détournement de biens publics au point où on entendit plusieurs rétorquer: qui va voler l’argent de TALON ?

Moi ? Je ne veux pas de problème, il faut se respecter !

L’ordre rétabli, le pays se mit au travail. Et, tout le territoire national devint un grand chantier à ciel ouvert, on casse, on trace, on élève des constructions, on construit des infrastructures, on bitume des voies, du nord au sud et de I’Est à l’Ouest, L’hôpital hors dimension de Calavi, la zone franche de GOLO-DJIGBE, partout dans le pays, il a réalisé ce qu’on doit appeler “‘du jamais vu'” !

Des réalisations étonnantes jusqu’aux cantines scolaires et l’assurance maladie désormais obligatoire pour la population, qui a fait autant et qui peut prétendre faire autant ?

Mais surtout, qui est cet homme sinon un don du ciel. Les béninois se doivent de se dire la vérité et de reconnaître que ses réalisations pour notre pays sont heureuses et surtout salutaires,

Et puis, Il ne partira pas en laissant un vide, la relève est assurée au moins jusqu’en 2050, non par une transmission dynastique, mais par des collaborateurs qui participent à ses côtés à l’œuvre salvatrice du pays. Nous sommes donc à l’abri pour un bon moment et complètement rassurés.

Louons donc le seigneur qui nous a donné un homme de cette dimension. Ce n’est ni laudateur ni exagéré de le dire. C’est tout simplement rapporter l’exacte vérité de faits indiscutables et irréfutables.

Faisons donc entendre nos voix et montrons au monde entier que nous sommes unis, que nous sommes un peuple fier et soucieux aussi bien de notre bien-être, que celui de nos frères nigériens.

Tous ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, pensent que cette crise que nous traversons est suffisamment grave pour nécessiter une intervention quelconque, font preuve de cécité politique.

L’armée béninoise n’est pas inculte. Elle est héritière d’une tradition de courage et d’intégrité. C’est également un corps de métiers regorgeant de cadres et de hauts cadres dont les médecins ont marqué les mémoires lui conférant ainsi une très bonne réputation. Le génie militaire, non plus, n’est pas en reste. Bref, c’est une maison qui s’est totalement et avantageusement reconvertie.

D’autre part, Nous sommes les seuls sur le continent à s’engager à ne plus faire de coup d’état, depuis 33 ans déjà. Nos officiers ont scrupuleusement respecté leur serment. Ce qui n’est pas le cas dans les autres pays d’Afrique qui envient à nos soldats leur loyauté et leur patriotisme.

Tout ceci est à l’honneur de nos barbouzes et nous ne pouvons que les féliciter.

Pourquoi la grande muette, témoin des grandes mutations socio-économiques en cours, irait-elle perturber un processus, qu’elle est censée défendre pour le bonheur du peuple au sein duquel, elle vit comme un poisson dans I’eau.

Que gagnerait-elle à ramener les acquis des laborieuses populations béninoises en arrière ?

Les hommes en uniforme béninois ne peuvent pas retourner leurs armes contre l’évolution du Bénin, et contre le progrès.

Mes chers compatriotes, béninoises et béninois, le moment est venu de faire preuve de courage, de rectifier nos erreurs et de redonner à notre Chef de l’État, la place qui a toujours été la sienne, celle du leader visionnaire et charismatique, œuvrant pour le bonheur de l’homme tout court, béninois et nigérien confondus, car œuvrer au maintien de la démocratie au Niger ou à son rétablissement est avant tout une tâche noble.

Vive la nation béninoise plus que jamais unie et forte dans l’adversité!

Vive le Président de la République !

Fidèle KENOU