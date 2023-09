Activité du Président de la Fbvb: Fructueux échanges entre Ali Yaro et Dominique Atchawé

Vues : 10

Les deux présidents se donnant de poignée de mains

L’actualité du volley-ball béninois, continental et mondial était au cœur des échanges que l’actuel Président de la Fédération Béninoise de Volley-ball, Ali S. Yaro, et l’ancien président de la même fédération, Dominique Atchawé, ont eu. En effet, ayant entrepris une série de rencontres avec certains anciens acteurs de la discipline, l’actuel président de la fédération poursuit son périple. Il était, le jeudi 21 septembre, au bureau de l’ex président à qui il a rendu une visite de courtoisie. A ce rendez-vous, le Président Ali Yaro a présenté à son aîné les différentes réformes entreprises par la Fédération ces dernières années. Ce qui a séduit le président des mandats 2002-2006 et 2006-2010) qui s’est alors engagé à apporter son accompagnement sans faille. L’honorable Dominique Atchawé a réaffirmé une fois encore toute sa disponibilité pour la cause du volley-ball et pour les différents efforts qui feront avancer la discipline. Ce que le président Ali Yaro a, au nom de tous les acteurs de la discipline, salué vivement surtout que le président Atchawé n’a jamais marchandé son soutien aux actions de la fédération chaque fois qu’il a été sollicité.

Anselme HOUENOUKPO