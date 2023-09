8ème colloque des sciences, cultures et technologies de l’Uac: Le Recteur convie tous les enseignants et étudiants aux travaux

Vues : 2

Professeur Félicien Avlessi, Recteur de l’Uac

Etudiants, Enseignants et le personnel administratif de l’Uac sont vivement attendus aux activités du 8ème colloque des sciences, cultures et technologies prévu sur le campus d’Abomey-Calavi du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2023. En effet, dans le cadre de cet événement académique majeur et pour permettre une participation optimale de tous les membres de la communauté universitaire, le Recteur de l’Uac, Professeur Félicien Avlessi a, temporairement, suspendu les activités pédagogiques durant cette période du 25 au 29 septembre 2023. « Les cours, travaux dirigés, et toutes autres d’activités pédagogiques sont suspendus uniquement sur le campus d’Abomey-Calavi, du 25 septembre 2023 au 29 septembre 2023 inclus », peut-on lire dans la note de service portant suspension des activités pédagogiques du 25 au 29 septembre 2023. Dans cette même correspondance en date de ce vendredi 22 septembre 2023, le Recteur a invité les personnels enseignant, administratif et les apprenants à prendre une part active aux travaux dudit colloque d’envergure internationale afin de contribuer à son succès. Pour cela, il exhorte les Doyens et Vicie-Doyens ainsi que les responsables chargés des affaires académiques des Unités de formation et de recherche à organiser cette suspension des activités pédagogiques et les modalités d’éventuelles séances de rattrapage. Il faut préciser que cette rencontre scientifique est organisée par l’Université d’Abomey-Calavi autour du thème : « valorisation des savoirs endogènes, gage d’un développement durable ». A travers cette rencontre, l’Uac vise entre autres objectifs à diffuser à grande échelle l’actualité des résultats et produits de recherche et d’innovations fondés sur les savoirs endogènes, pour leur valorisation économique à travers le réseautage et le partenariat. En outre, ce colloque entend mettre en lumière les produits et résultats de recherche issus des savoirs et savoir-faire endogènes et leurs applications pour l’atteinte des ODD. Aussi, l’occasion permettra d’échanger les résultats de recherche scientifique entre les acteurs de tous horizons et de différentes disciplines ; de contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des résultats de recherche, des innovations technologiques et des inventions et d’initier la création et le renforcement des partenariats et réseaux d’acteurs public-privés pour mobiliser l’investissement dans la recherche valorisant les savoirs et savoir-faire endogènes.

Alban TCHALLA