Mairie des Aguégués: Ce qui est reproché au Secrétaire exécutif suspendu de ses fonctions

Jean de Dieu Koudjo n’est plus le Secrétaire exécutif de la mairie des Aguégués dans le département de l’Ouémé. Il est suspendu, selon les informations rapportées par plusieurs médias, hier jeudi 21 septembre 2023. Ceci par arrêté 2023 n°10C/012/SE-SAAF-SA pris par le Conseil de supervision de la mairie au terme de la session extraordinaire de ce conseil le mercredi 20 septembre 2023. Il lui est reproché la violation des dispositions des articles 119 et 133 de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin puis qu’il aurait suspendu le Responsable des affaires administratives et financières (RAAF) de la mairie des Aguégués, Alassane Mamoudou, qui lui occupait cumulativement son poste et celui de la Personne responsable des marchés publics (PRMP). Cet acte a été justifié par la suspension d’Alassane Mamoudou par l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). De ce fait, le SE Jean de Dieu Koudjo a nommé un nouveau RAAF en la personne de Julien Djossou. Le Conseil de supervision de la mairie a donc procédé à la nomination de la Responsable du développement local et de la planification (RDLP), Banda Chabi pour assurer l’intérim du Secrétaire exécutif jusqu’au tirage au sort d’un nouveau secrétaire exécutif.