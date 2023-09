Rentrée scolaire 2023-2024: Les apprenants handicapés démarrent les cours avec une assurance du gouvernement

Vues : 0

Ce que vous devriez savoir :La rentrée scolaire 2023-2024 a démarré sur toute l’étendue du territoire national, le lundi 18 septembre 2023. Et comme ils ont les mêmes droits que tous les citoyens, les apprenants handicapés ont aussi repris le chemin des classes. C’est ainsi que dans la matinée de ce lundi 18 Septembre 2023, trois écoles du primaire et du secondaire pour les enfants handicapés visuels et sourds-muets ont reçu la visite de Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé. Elle s’est rendue dans ces établissements pour constater l’effectivité de la reprise des classes au niveau de cette catégorie d’apprenants. Elle en a profité pour féliciter le corps enseignant pour le travail remarquable et rassurer ces derniers des efforts entrepris pour concrétiser les décisions du Gouvernement en matière d’éducation, de formation et de mobilité des personnes handicapées. Elle les a exhorté à faire preuve de disponibilité pour soutenir les enfants. Au centre de promotion sociale des aveugles de Sègbèya (Cotonou), au collège professionnel d’apprentissage des sourds muets de Cotonou et à l’école primaire des sourds-muets d’Akogbato, la Ministre Tognifodé a trouvé des apprenants et des encadreurs très enthousiastes et visiblement aptes pour une bonne année scolaire avec des promesses de résultats satisfaisants.Aux apprenants, la ministre leur a servi des messages d’encouragement pour s’appliquer et de persévérance pour aller le plus loin possible dans la construction de leur avenir. A en croire Véronique Tognifodé, le handicap n’est pas une fatalité. C’est pourquoi elle a rassuré que le travail d’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées se poursuivra jusqu’à l’atteinte des résultats souhaités par le Président Patrice Talon.

Entre les lignes :Il faut noter que le gouvernement du Bénin a pris des mesures et des actes réglementaires en conseil des ministres pour renforcer le système éducatif des enfants handicapés sont en cours de concrétisation.