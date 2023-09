21ème concours d’agrégation: Le CAMES choisit 4 Enseignants béninois dans ses jurys

Vues : 1

Pour le 21ème Concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES prévu du 6 au 15 novembre 2023, quatre Enseignants béninois figurent parmi les enseignants membres des jurys. Il s’agit des Professeurs Joseph Djogbénou, Sèdagban Hygin Faust Kakaï, Nicaise Mede Zinsou et Bertrand Sogbossi Bocco. C’est ce qu’il faut retenir de la composition des jurys publié le lundi 18 septembre 2023 par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). En effet, le professeur Bertrand Sogbossi Bocco, Recteur de l’Université de Parakou est choisi pour être président du jury de la section « Sciences de gestion ». Le Professeur Joseph Djogbénou fait partie du jury de la section « Droit privé » présidé par le Camerounais, Victor-Emmanuel Bokalli. Le professeur Sèdagban Hygin Faust Kakaï, Vice-doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), est pour ce qui le concerne dans le jury de la section « Sciences politiques ». Et enfin, le Professeur Kouame Nicaise Mede Zinsou est dans le jury de la session « Droit public » présidé par l’ivoirien, Abraham Gadji Yao, Professeur titulaire en droit public.

A.T.