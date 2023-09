50es championnats du monde de pétanque : La Fédération béninoise offre 10 motos plus des primes à l’équipe nationale

Vues : 40

Marcel Gbétagblé ici sur sa moto

Ce que vous devriez savoir : “Après l’effort le réconfort”, dit-on. Mais à la famille de la pétanque “après de bonnes prouesses, des récompenses”. Et les athlètes ayant défendu les couleurs du drapeau nationale aux 50es championnats du monde de Pétanque qui se sont déroulées du 8 au 17 septembre dernier à Cotonou peuvent le témoigner. En effet, au terme de cette messe mondiale de pétanque, le Bénin s’est classé 3e. Le pays a eu une médaille d’or (doublette mixte) et une médaille d’argent (doublette hommes). Ceci grâce à des athlètes qui ont montré qu’ils ont du mérite. Un mérite que le comité exécutif de la fédération béninoise de pétanque avec à sa tête Garba Yaya a décidé de reconnaitre en attendant les honneurs officiels de la république. C’est ainsi qu’après avoir décidé de laisser les athlètes retourner dans leur famille, elle a organisé une cérémonie de remise de récompenses en leur honneur. Ladite cérémonie a eu lieu aux pieds de l’Amazone, le mardi 19 septembre 2023. Présidée par le président de la fédération, Garba Yaya, elle a constitué à la remise de motos et des primes audits joueurs. Ainsi, compte tenu de l’effectif de deux équipes nationales (6 hommes et 4 dames) la Fédération a offert 10 motos neuves. A ceci, s’est ajoutée une prime de 1.800.000fcfa. Si les 10 motos ont été réparties à raison de une par personne, la prime elle, l’a été par mérite. D’abord, selon le président de la fédération, la prime a été fixée tenant compte des deux médailles remportées par l’équipe lors de ces 50es championnats du monde dont l’organisation a été saluée par tous. Ainsi, la médaille d’or a été évaluée à 1.000.000fcfa dont 70% ont été remis aux joueurs l’ayant eu tandis que la médaille d’argent à 800.000fcfa dont 70% ont été également remis aux joueurs qui l’ont remporté. En plus de tout ceci, chacun des athlètes a également reçu une enveloppe de 50.000fcfa représentant les frais carburation.

Les athlètes après la remise des récompenses

Ce qu’ils en disent : «Les 50es championnats se sont bien déroulés pour nous, même si la fin a été un peu amer. Nous devons remercier les athlètes. Il y a des pays qui sont rentrés bredouille. En dehors de la France et de la Thaïlande, il n’y a plus eu de pays qui ait eu de médaille que le Bénin. Nous sommes donc fiers de nos athlètes. Ils ont fait des prouesses à récompenser », a commencé le président Garba Yaya qui félicite toute l’équipe béninoise à cette grande messe de la pétanque. «Cette récompense est ce que le comité exécutif de la fédération a décidé de faire; suivant les moyens que nous avons en attendant que le gouvernement qui a su très bien fait ne réagisse ; et que les institutions qui nous avaient promis des choses, ne réagissent également », a aussi fait savoir le président qui insiste, «nous avons le regard tourné vers notre ministre de tutelle qui va rendre compte et certainement qui va accueillir les athlètes. Nous sommes fiers de ce qu’ils ont déjà fait. Le Bénin a été révélé par la pétanque ». Il n’a pas manqué de dire ses remerciements à l’endroit du Chef de l’Etat pour ce qu’il a fait. «Le monde entier l’a reconnu. En dehors des moyens qu’il a pu mettre à notre disposition, il s’est déplacé en personne pour venir se mettre dans la masse. C’est du jamais vu. Alors, nous espérons achever les récompenses avec ce que nous attendons du gouvernement », a-t-il conclu. «Nous n’avons pas bien terminé les championnats. Malgré cela, la fédération n’est pas déçue de notre prestation. Je les remercie pour ce grand cadeau qu’ils ont fait à notre endroit. Que Dieu les épaule afin qu’ils puissent être toujours là pour nous permettre de revoir ce qui n’a pas marché afin qu’on redonne plus de joie », a déclaré Marcel Bio, capitaine de l’équipe. « Je crois que la fédération nous a vraiment gâté. Elle ne s’est pas moquée de nous. Cela rend fier. Et je peux dire qu’elle a de l’avenir si elle continue comme cela », a souligné le directeur technique national, Guy Tronnou.

Entre les lignes : Au terme de la cérémonie, un avant-goût de ce que les athlètes peuvent recevoir après leur prouesse à ces Championnats du monde, c’était la joie dans tous les visages. C’est donc le cœur tout gaie que chacun a essayé sa moto.

Anselme HOUENOUKPO