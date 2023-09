CÉLÉBRATION DE LA 36E JOURNÉE MONDIALE DE L’OZONE : Le Bénin sacrifie à la tradition et gratifie plusieurs acteurs encrés dans la lutte

Vues : 3

De quoi s’agit-il : La commémoration de la journée mondiale de l’Ozone a été chose effective au Bénin. Les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette célébration ont eu lieu, le vendredi 15 septembre 2023, dans l’enceinte du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Présidées par la directrice de cabinet Jeanne Adanbiokou Akakpo, elles ont été l’occasion de remettre à 36 acteurs encrés dans la lutte pour la sauvegarde de la couche d’ozone des prix en guise de reconnaissance et d’encouragement de l’État pour leurs efforts. Il s’agit des techniciens admis au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) et au Diplôme Technique Industriel (DTI) en froid et climatisation édition 2023 ayant une forte note en installation frigorifique, ainsi que quatorze (14) agents de contrôle (Douane et commerce) qui accompagnent le MCVT dans l’application de la réglementation en vigueur. Ces différents récipiendaires sont répartis ainsi qu’il suit: les 17 admis en FC à Kpondéhou, 4 agents de l’armée, 5 femmes formées sur le transfert des fluides frigorigènes, 5 AQP Kpondéhou, 5 CQP Bohicon, 11 Agents de Contrôles douaniers, 5 Agents de commerce. Pour cette célébration, le Secrétariat de l’Ozone a retenu comme thème : «Restaurer la couche d’Ozone et réduire le changement climatique». Ledit thème met en relief l’influence du Protocole de Montréal sur la couche d’Ozone et sur le climat.Ce qu’ils en disent : A l’ouverture de la journée, la directrice de Cabinet a laissé entendre que le monde est confronté aujourd’hui à trois crises environnementales essentielles que sont : le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. «Il urge donc de souligner l’importance de la coopération et des partenariats mondiaux qui ont soutenu le succès de cet accord», a-t-elle fait savoir avant de d’expliquer que le Secrétariat de l’Ozone insiste, pour le compte de cette année, sur l’importance d’une coopération mondiale forte, à travers les efforts continus de tous les pays, pour protéger la couche d’Ozone en vue de réduire les effets du changement climatique. Ainsi selon elle, le thème met l’accent sur l’intercorrélation entre le défi de la protection de la couche d’Ozone et la lutte contre le phénomène du ‘‘changement climatique”. «Il reconnaît l’impact plus large du Protocole de Montréal sur ce phénomène ainsi que la nécessité d’une synergie d’actions, la nécessité d’acter des partenariats et de développer une collaboration mondiale pour relever les défis climatiques au profit de notre terre commune et au profit des générations futures», a-t-elle insisté avant de préciser que «la démarche vise à fédérer les énergies, pour protéger des millions de personnes contre les effets directs et collatéraux de l’infiltration des rayons ultraviolets sur l’Homme et les écosystèmes et même de permettre de réduire les effets pervers des changements climatiques».

La directrice de cabinet a aussi rappelé les différentes actions initiées dans le cadre de cette célébration. Il s’agit de la sensibilisation des jeunes élèves et apprentis en froid et climatisation sur l’importance de l’adoption des bonnes pratiques pour la sauvegarde de la couche d’Ozone ; de l’organisation des séances d’échanges avec tous les importateurs et les distributeurs sur l’entrée en service de la Licence 158 et des dispositions de l’arrêté interministériel 2022 n°103/MCVDD/MIC/MEF/DC/SGM/DGEC/SA 014SGG22 portant fixation des conditions d’importation, de stockage et de distribution, des Hydrochlorofluorocarbones (HCFC), des Hydrofluorocarbones (HFC), des Hydrocarbures (HC) et autres fluides frigorigènes, ainsi que des appareils et installations frigorifiques du 20 mai 2022 ; de la dotation en équipements de certains acteurs du froid et de climatisation ; ainsi que la distinction trente et six (36) acteurs impliqués dans la luttes. Avant elle, le directeur général de l’environnement et du climat (Dgec), Martin Pépin Aïna s’est réjoui de la tenue de la cérémonie. Il a ensuite annoncé que «les évaluations scientifiques de l’appauvrissement de la couche d’Ozone révèlent aujourd’hui qu’elle est nettement en voie de guérison et ceci est une excellente nouvelle puisque attestant d’un potentiel de réduction du réchauffement de la planète et des possibilités pour la mise en œuvre de mesures plus ambitieuses pour la protection du climat».

Revenant sur la célébration de la fête de l’Ozone, il a déclaré que c’est l’occasion pour le Bénin de fournir des efforts pour accompagner la communauté internationale dans la lutte contre les substances appauvrissant la couche d’Ozone. «Ces efforts sont notés à travers des actions fortes du MCVT dont les résultats impacteront pour le compte de cette année : le taux d’incendie lié à la manipulation des fluides frigorigènes ; l’économie et l’environnement par la récupération, le recyclage, la réutilisation des fluides frigorigènes, l’adoption des équipements de froid économes en énergie et la réduction du taux de rejet des fluides frigorigènes dans l’atmosphère ; l’application de la réglementation en matière d’importation et de commercialisation des fluides frigorigènes, appareils et installations frigorifiques». Pour leur part, les récipiendaires ont remercié l’ensemble de tous ceux qui ont investi pour la tenue de l’événement ayant consacré leur distinction.

Entre les lignes : Outre les 36 acteurs, des établissements de formation de place ont également eu droit à de matériels pour la poursuite dans les règles de l’art de leur mission. Ils ont été exhortés à redoubler d’efforts pour relever le prochain défi d’élimination totale des hydrochlorofluorocarbones.

Anselme HOUENOUKPO