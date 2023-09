Démarrage effectif de la rentrée scolaire 2023-2024: Le gouvernement satisfait d’avoir relevé le défi

Vues : 0

De quoi s’agit-il :Les trois ministres en charge de l’éducation au Bénin ont procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024, le lundi 18 Septembre 2023, à l’École Primaire Publique DonoukinLissèssa, dans la ville de Porto-Novo.Au cours du lancement, la délégation interministérielle composée du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, SalimaneKarimou, du Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi et de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore YayiLadékan, a prodigué de sages conseils aux élèves.

Ce qu’ils en disent : « N’oubliez pas que vous faites la joie de vos parents. C’est pour vous que vos parents travaillent et c’est également pour vous que le Gouvernement consent assez d’efforts. Vous constituez l’espoir du pays. Je vous invite donc à la discipline à la maison et à l’école, à être sérieux au travail, et à la ponctualité. La réussite est au bout de l’effort», a conseillé le Ministre SalimaneKarimou, Chef de file des Ministres en charge de l’éducation au Bénin. Le ministre Yves KouaroChabi, a, pour sa part, misé sur les parents d’élève et les enseignants pour une bonne réussite scolaire des apprenants. « Au nom du Gouvernement et au nom de mes collègues, je voudrais saluer le dévouement de nos enseignants à tous les niveaux. L’éducation, ce n’est pas seulement à l’école. Elle commence d’abord à la maison. Chers parents, nous sommes ravis de vous voir ici parce que vous représentez les parents d’élèves de tout le Bénin. Je voudrais passer par vous pour insister sur le fait que, nous, parents d’élèves, nous devons assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Il suffit d’un peu d’attention et vous verrez que les résultats vont s’améliorer. Lorsque nous arrivons à le faire, le relais devient plus facile aux enseignants et au Gouvernement », a-t-il fait savoir. « Cette année, le défi a été relevé. Nous voulons remercier le Gouvernement qui nous a permis d’offrir au peuple béninois une belle rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 », a-t-il conclu.

Entre les lignes :Après le lancement officiel à l’EPP DonoukinLissèssa, la délégation gouvernementale s’est ensuite rendue successivement à l’EPP Anavié, au Lycée Béhanzin et à l’Institut National de l’Education Physique et Sportive (INEPS). Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a, par ailleurs, poursuivi le périple en visitant le CEG Sèmè-Podji et le CEG Sèkandji dans la commune de Sèmè-Podji.