Crise politique : Le Bénin prêt à aider le Niger

Le Ministre des Affaires Étrangères, Olushégun Adjadi Bakari

Le Bénin est favorable à apporter son aide humanitaire au Niger mais demande avant tout, la levée de tous les barrages pour faciliter la réussite de l’opération. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Affaires étrangères Shegun Adjadi Bakari à travers une lettre adressée au président de la Commission de la CEDEAO. La population nigérienne est confrontée à des difficultés accrues depuis l’imposition de sévères sanctions par la CEDEAO à la suite du coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum.Même si des pays comme le Burkina Faso ou le Mali envoient des cargaisons de produits vivriers au Niger, le Bénin veut également venir au secours de ces populations vulnérables. Mais avant, c’est le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires et de la coordination des secours d’urgence qui a adressé un courrier demandant à la CEDEAO de faciliter l’aide humanitaire aux populations nigériennes. La Commission de la CEDEAO a ainsi sollicité l’aval des pays membres de l’organisation pour pouvoir agir. C’est dans ce cadre qu’intervient le courrier du patron de la diplomatie béninoise. « Je voudrais porter à votre connaissance qu’à la suite de la réception de votre correspondance ECW/PC/DC/2023-046/vam du 25 août 2023 et des échanges que nous avons eus à ce sujet, le Bénin a pris les dispositions nécessaires pour ouvrir depuis le 05 septembre 2023 un couloir humanitaire, afin de faciliter, sur son territoire, l’acheminement de l’aide destinée au Peuple frère et ami du Niger », indique le courrier. Il précise toutefois que les barrages militaires érigés par le Niger entravent la réussite de l’opération.« Il m’est revenu que des barrages érigés à l’entrée du Niger, par les éléments des forces de défense et de sécurité de ce pays, continuent d’entraver l’acheminement de cette aide. Afin d’assurer la réussite de cette opération humanitaire, qui vise à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne, la levée de tous les blocages s’avère indispensable », a fait savoir le ministre des affaires étrangères.

Le porte-parole du gouvernement a également réagi à cette aide humanitaire que compte apporter le Bénin en faveur des populations nigériennes. « Il est important de rappeler que le Bénin n’a pas de façon unilatérale pris une décision contre la junte au Niger. Les décisions de la CEDEAO s’imposent à nous et nous les appliquons. Malgré cela, je vous informe que le Président Patrice TALON et son Gouvernement ont autorisé les Nations-Unies (ONU) à déployer un cordon humanitaire pour diriger des produits vers le Niger. Ce qui veut dire qu’il y a encore de l’humanisme à l’œuvre », a confirmé le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Assise AGOSSA