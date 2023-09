Elimination du Bénin de la course à la CAN 2023: Des fans des Guépards mécontents font des propositions

Vues : 23

C’est la deuxième fois de suite que le Bénin ne prendra pas part à la phase finale de la CAN. Après 2019, où le pays a été quart de finaliste, le pays a manqué l’édition de 2021 et va manquer l’édition de 2023 qui sera jouée en Côte d’Ivoire en janvier 2024. La faute au manque de résultats pouvant donner le privilège au peuple béninois. Que pensent les béninois de ce nouvel échec ? ils livrent leurs impressions dans ce vox réalisé par votre organe. Lisez plutôt.

Hubert Dossou-Yovo, passionné de football

« Les nôtres peinent toujours à gérer un avantage au score »

« Les Guépards sont une fois encore passés à côté de l’essentiel malgré l’avantage pris sur l’équipe adverse dès les premières minutes. La déception est grande sur l’ensemble de la prestation de notre sélection nationale. Les nôtres peinent toujours à gérer un avantage au score et par manque de concentration et insuffisance de disposition tactique, le Bénin se fait assez souvent rattraper au score. Le sélectionneur national a besoin de se mettre en cause sur cette prestation car nous avions remarqué des remplacements qui ne semblaient pas idoines. Je veux citer à titre d’exemple la sortie de Andréas HOUNTONDJI qui étonna bon nombre de supporters. En effet, c’est le joueur par lequel passait la majeure partie des velléités offensives du côté des Béninois.

Nous devons composer avec quelques joueurs d’expérience, revoir notre format de championnat et surtout revoir notre préparation physique des joueurs. Le Bénin a des joueurs qui peinent à tenir pendant 90 minutes de football. Nous avons l’obligation d’investir dans le football à la base ».

Carinos Satya CHANHOUN, journaliste Afrique sports

«Le Mozambique nous a montré que nous n’avions pas notre place à cette CAN »

« Cette élimination ne devrait pas être une grande déception, car le Bénin avait mal débuté en perdant ses deux premiers matchs avant l’arrivée de Gernot Rohr. Au-delà de cette déception, je dirais simplement que le Bénin est à sa place. Avant ce match, les Guépards n’avaient enregistré aucune victoire sur le terrain. Même à domicile, nous n’avions remporté aucun match, et espérer une qualification pour la CAN était déjà peu réaliste !

Gernot Rohr avait aligné la meilleure équipe sur le papier. Si vous examinez la liste des joueurs convoqués, c’était le onze de départ optimal qu’il pouvait aligner. Cependant, le Mozambique nous a clairement montré que nous n’avions tout simplement pas notre place à la CAN. La différence de niveau sur le terrain était abyssale. Les joueurs avaient du mal à aligner trois passes, la défense était désorganisée, le milieu de terrain était inefficace, et l’attaque peinait malgré quelques individualités.

Il est désormais temps de revoir la structure de l’équipe en donnant davantage d’opportunités aux jeunes joueurs qui commencent déjà à émerger. Gernot Rohr a commencé à rajeunir l’équipe en intégrant plusieurs joueurs locaux et de moins de 20 ans. Il doit continuer dans cette voie et mettre en attente l’objectif ambitieux de qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. Ce rêve peut attendre, car avant tout, il faut former une équipe de qualité».

Mardochée SEGNON

« Le Bénin manque cruellement de préparation »

« J’ai suivi le match avec attention et espoir, et vraiment il faut avouer que je ne m’attendais pas du tout à cela. Parce que le Mozambique fut un pays qui autre fois n’avait aucune chance de gagner un match face au Bénin. Quand nous avons marqué le premier but, cela ne me surprenait guère j’étais convaincu que nous allions gagner, mais voir les attaquants du Mozambique percer nôtre défense : cela montre à quel point le travail a été négligé.

Certes les deux équipes ont donné le meilleur d’elles-mêmes, c’était un match magnifique, mais le Bénin manque cruellement de préparation de motivation et de concentration. Il faut avouer que je ne ressens aucune passion dans le jeu, aucune motivation, à croire même qu’ils n’ont pas vraiment envie de jouer. Il faut que le gouvernement leurs donne une sorte d’ultimatum ».

Arnaud ACAKPO, journaliste à CAPP FM

« Les Guépards n’ont rien montré d’extraordinaire tout au long de la campagne »

« Je ne suis pas trop déçu de cette élimination du Bénin car osons le dire, je n’y croyais plus trop après la 4e journée des éliminatoires. Écoutez, on ne peut avoir pris seulement

3 points sur 15 possibles (car la victoire contre le Rwanda l’était sur tapis vert) et prétendre se qualifier. Pis, le 9 septembre nous étions en déplacement chez une nation qui nourrit les mêmes ambitions. Les Guépards n’ont rien montré d’extraordinaire tout au long de la campagne. Hormis le match nul contre le Sénégal lors de la 5e journée, le jeu produit n’avait rien de solide et de convaincant pour prétendre aller en phase finale d’une CAN. A quelque chose malheur est bon dit-on. Cette deuxième élimination consécutive devrait nous amener à repenser notre approche de gestion de la sélection nationale et du football en général. Il y a trop d’approximation à tous les niveaux. »

Caleb SAGBOHAN

«Leur jeu n’est pas collectif à la base»

« Selon moi au niveau de l’équipe Nationale Béninoise de football on peut remarquer que nos joueurs ne se comprennent pas sur le terrain,le jeu n’est pas collectif à la base et chacun essaie de garder la balle longtemps dans les pieds avant de le transférer à son coéquipier. L’autre chose aussi on peut constater que les joueurs ont l’air fatiguée sur la pelouse,ils n’étaient pas en forme physiquement. Sur le plan psychologique, c’est possible qu’on puisse dire qu’après chaque but,les joueurs se laissent faire,ils n’arrivent plus à maintenir ou à contrôler le jeu.Voilà un peu quelques causes de leurs défaites consécutives. Pour corriger cela, il faut que les joueurs se comprennent entre eux et qu’ils arrivent à jouer un jeu collectif et en plus ils doivent se préparer mentalement pour que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice; il faut que le coach corrige le classement des joueurs pour les grands matchs; L’autre chose il faut des ostéopathes qualifiés pour mettre les joueurs en forme pour les matchs. Dans cette option le Benin peut s’en sortir prochainement ».

AGATA Isaac Adebayo

« Ils doivent procéder au recrutement de nouveaux jeunes talents plus passionnés de foot »

« Au cours de ces deux dernières éliminatoires je pense qu’ils n’ont pas fait d’effort pour avoir la victoire et selon moi, ils ont fait de leur mieux mais ce n’est pas encore ça. Pour l’amélioration du jeu de l’équipe nationale, ils doivent procéder au recrutement de nouveau jeunes talents plus passionnés de foot et qui peuvent se donner à fond.Ils doivent changer de technique (genre leur stratégie de jeux) avoir des meilleurs coachs ».

TEKO Kangni Jonathan

«Il faut élaborer un plan à long terme pour l’équipe nationale»

« Pour améliorer les performances de l’équipe nationale béninoise, il peut être utile d’examiner divers aspects tels que le recrutement et le développement des jeunes talents, la formation des joueurs, la gestion de l’équipe et des ressources, ainsi que la planification stratégique à long terme. Il peut également être bénéfique de tirer des leçons des éliminatoires précédentes pour identifier les domaines à améliorer.Bien sûr, voici quelques points qui pourraient être pris en considération pour améliorer les performances de l’équipe nationale béninoise; Développement des jeunes talents; Investir davantage dans la détection et la formation des jeunes footballeurs pour renforcer la base de talents disponibles Infrastructures; Améliorer les installations sportives et les infrastructures d’entraînement pour offrir des conditions optimales aux joueurs; Encadrement technique; Engager des entraîneurs expérimentés et qualifiés pour aider les joueurs à développer leurs compétences et leur compréhension tactique; Planification stratégique; Élaborer un plan à long terme pour l’équipe nationale, en fixant des objectifs clairs et en identifiant les étapes nécessaires pour les atteindre; Gestion des ressources; Gérer efficacement les ressources financières et humaines disponibles pour maximiser leur impact sur l’équipe; Motivation des joueurs; Créer un environnement favorable qui encourage la détermination et la cohésion au sein de l’équipe; Analyse des adversaires; Étudier en profondeur les équipes adverses pour élaborer des stratégies spécifiques adaptées à chaque match; Promotion du football local; Encourager la participation locale au football et promouvoir la ligue nationale pour développer le niveau de jeu domestique.Ces sont quelques-unes des considérations générales, mais chaque équipe nationale a des besoins spécifiques qui nécessitent une évaluation approfondie pour élaborer un plan d’amélioration adapté à sa situation particulière ».

JudicaèlDavo, Linguiste et journaliste

« Le Bénin est très bien à la hauteur de ce match »

« Alors pour le match d’hier je pense que c’est toujours aux mêmes erreurs que nous assistons. Le Bénin est très bien à la hauteur de ce match. Mais, j’ai remarqué qu’après le premier but béninois, les joueurs ont baissé les bras, ce qui a fait que l’adversaire a eu l’avantage sur nous. En dehors de ça, ma deuxième observation, c’est au niveau de la défense. Quand bien même il y a deux têtes à la défense dont j’apprécie les prestations, la défense n’était pas en forme. Absence de technique et de vigilance. Pour ce qui est de notre saturnin Allagbé, je ne peux que le féliciter, il a fait plus que ce que je pensais de lui, malgré son statut actuel. Il a fait de son mieux. Par rapport au dernier but des Mozambicains, nous reconnaissons tous que la défense a fauté, et Allagbé aussi n’avait plus de possibilités. J’apprécie également la prestation de Sessi d’Almeida du retour sur scène.Pour ce qu’il faut corriger, d’abord la responsabilité est partagée entre entraîneur, assistants, Staff et joueurs. Ma proposition est que les autorités sportives pensent à convoquer des matchs amicaux pour le Bénin afin de mieux préparer nos joueurs pour les prochaines compétitions».