Accélération des actions pour l’atteinte des ODD: Bio Tchané présente les progrès et les engagements du Bénin à New-York

A la tête d’une délégation représentant le Bénin, le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a pris part les 18 et 19 septembre 2023, au 2è Sommet des Chefs d’État et de gouvernement sur les ODD tenu à New-York. La délégation était composée du ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et de quelques cadres de leurs départements ministériels.

Le ministre Bio Tchané à la tribune des Nations-Unies

Le gouvernement a pris des engagements fermes pour accélérer l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) dont des initiatives sont déjà en cours dans plusieurs domaines. Il s’agit entre autres des domaines comme les domaines de : l’énergie, le numérique, l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, l’autonomisation de la femme, l’industrialisation, la démographie…etc. Dans son intervention à l’occasion, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a mis l’accent sur les réalisations dans ces domaines et dans lesquels le gouvernement prend de nouveaux engagements fermes pour accélérer l’atteinte des ODD. En effet, cette rencontre internationale, qui est également une rencontre statutaire des Nations Unies, vise à faire l’évaluation globale de la marche de chaque pays vers les ODD. Le chef de délégation de la partie béninoise ; le ministre Bio Tchané a, dans son intervention au pupitre des Nations Unies, relevé les résultats appréciables du Bénin. Selon le rapport 2023 sur le Développement Durable, le pays est à mi-parcours de la réalisation des ODD avec un score de 54,4 sur 100, au-dessus de la moyenne pondérée de la CEDEAO pour l’ensemble des 17 ODD. Des résultats qui positionnent le Bénin à la 5ème place sur 74 pays à l’échelle mondiale et dans la catégorie des pays à fort engagement politique avec un score de 78,7 sur 100. Au nom de sa délégation, le ministre a présenté l’engagement du Bénin à maintenir les efforts, mieux, à les intensifier pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030. Par ailleurs, ce sommet de haut niveau a été l’occasion pour lui, de faire le plaidoyer en faveur de l’accompagnement du Bénin pour amorcer une nouvelle phase de progrès accéléré vers l’atteinte des ODD.

