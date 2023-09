Appréciation sur la visite d’Etat du président Patrice Talon en Chine: « C’est une visite couronnée de plein de succès », affirme l’ambassadeur Peng Jingtao

Vues : 3

L’ambassadeur de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, a donné ses impressions sur la récente visite du chef de l’Etat, Patrice Talon à Beijing en Chine. C’est à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée le mardi 19 septembre 2023 à l’ambassade à Cotonou.

Ce qu’il faut retenir : Au cours de sa récente visite en Chine, le président Patrice Talon a annoncé la suppression de visa pour les ressortissants chinois désireux de se rendre au Bénin. Selon l’Ambassadeur de Chine au Bénin, cette mesure sera bénéfique pour les deux pays et surtout pour le Bénin qui pourra enregistrer plusieurs investisseurs chinois sur son sol. Lors d’une conférence de presse qu’il a tenue à l’ambassade de Chine à Cotonou, le diplomate chinois a rappelé que le président Xi Jinping a choisi l’Afrique pour sa première visite d’Etat après son accession au pouvoir. Selon lui, il a construit la relation entre la Chine et l’Afrique sur 4piliers : la sincérité, des résultats effectifs, l’amitié et la bonne foi. Selon l’Ambassadeur Peng Jingtao, le président Talon a bénéficié de ces 4 engagements du gouvernement chinois. D’abord, notifie-t-il, « la délégation béninoise a reçu un accueil sincère de la part de la Chine et à travers cet accueil chaleureux, la Chine a rendu un hommage à la hauteur de la visite d’Etat ». A le croire, cette visite du président Talon est d’une importance capitale pour la Chine qui d’ailleurs « limite les visites de chef d’Etat durant l’année ». Selon le diplomate, un respect mutuel était au cœur des échanges pendant toute la visite, ce qui témoigne réellement la sincérité qu’accorde le président chinois à son homologue béninois.Des résultats positifs effectifs résultent également de cette visite selon l’ambassadeur chinois. Cela se remarqueà travers la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale bénéfiques pour les deux nations qui partagent une relation vieille de plus de 50 ans. Parmi ces accords, le diplomate a donné des détails sur l’accord visant l’autorisation d’exportation d’ananas du Bénin en Chine. « A partir de l’année prochaine, les Chinois pourront goûter à l’ananas particulier du Bénin. Grâce à cela, nous espérons que le chiffre d’exportation du Bénin va s’accroîtreparce que cela va aider certainement l’augmentation des revenus des paysans », a-t-il martelé. Sur l’accord relatif au projet de l’opération de cataracte au Bénin en 2023 intitulé « Marche vers la Lumière », PengJingtao, a annoncé que la Chine prévoit envoyer un groupe d’ophtalmologistes pour faire des opérations gratuites pour des patients béninois. « C’est une visite couronnée de plein de succès », a déclaré l’ambassadeur.Cette visite de travail a été également marquée par des échanges amicaux entre les deux chefs d’Etat. Il en a été ainsi également pour les ministres de la délégation et leurs homologues chinois. « Le président Xi Jinping a passé près de 3heures d’échanges hors média avec son hôte », a-t-ilaffirmé. Le président béninois a également visité l’école nationale d’administration de Chine. C’est dans cette école que sont formés les dirigeants chinois. « Le président Talon est le seul président invité pour le sommet mondial du commerce des services de Chine (Ciftis). C’est à cette occasion qu’il a annoncé la décision de la suppression de Visa. C’était une surprise pour nous tous », poursuit l’ambassadeur Peng Jingtao.

Entre les lignes : Au cours de cette même conférence, le président du Réseau Médias pour la Coopération Sino Béninoise, Saturnin Hounkpè a manifesté sa gratitude à l’ambassadeur pour les nombreux efforts fournis pour le rayonnement de la presse au Bénin. Il a profité pour rappeler le lancement de la 2ème édition du concours médias organisé pour la promotion de la coopération entre la Chine et le Bénin et qui a pour thème cette année : « Mon regard sur la Chine ». Il a invité les hommes des médias à postuler avec tout le professionnalisme possible. Rappelons que le président Patrice Talon a effectué du 30 août au 03 septembre 2023, une visite de travail en Chine. A cette occasion, 13 accords de coopération ont été signés entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que l’économie, la santé, le numérique, la douane, la formation, la communication, etc.

Assise AGOSSA