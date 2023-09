Tournoi Fair-Play à Ouèdo: La 4e édition bat déjà son plein

Vues : 5

Attendu par tous les férus du football de Ouèdo et ses environs, le tournoi Fair-play à Ouèdo a repris. Et pour cette 4e édition, 6 équipes se disputent le graal. Réparties en 2 poules de 3, ces formations se livrent depuis le mercredi 13 septembre 2023, à de chaudes empoignades. Elles ne se font pas cadeau. En témoigne les confrontations entre JFc de Ouèdo Centre et Caméléon de Hèvié, d’une part et d’autre, entre Bella Bello et Union Fc. En effet, ces deux matchs se sont soldés par un score nul et vierge (0-0). Pas par faute des tentatives offensives des joueurs mais parce que chacune des équipes ne veut rater le tour suivant.Dans la première rencontre, les joueurs de JFc ont essayé de prendre à défaut leurs adversaires de Caméléon Fc. Ces derniers bien présents ont repoussé toutes les velléités. Il en était de même qu’ils ont aussi décidé d’aller à l’assaut des buts de JFc. Par ce score, les 2 équipes partagent les points (1 point chacune) et espèrent maximiser leur chance lors de leur dernière sortie dans la poule A pour aller au second tour.De leur côté, Bella Bello et Union Fc ont également coupé la poire en 2. Ceci malgré la fougue des joueurs présents sur le terrain du complexe scolaire le Réverbère et le soutien du public venu massivement les soutenir. Des occasions de buts, il y en a eu mais, les joueurs ont péché dans leur dernier geste. Ils se séparent aussi dos à dos. Leur survie dans cette compétition organisée par Anselme Houénoukpo, journaliste reporter sportif au sein du quotidien l’Evénement Précis, qui a comme partenaire officiel le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et des loisirs (Fndajsl) dépendra de leur prochain match.

Pour rappel, le promoteur de ce tournoi, Anselme Houénoukpo, par ce tournoi compte développer l’esprit de compétition chez les jeunes. Un objectif qu’il atteint déjà au vue de la qualité de jeu que présentent les différentes équipes. Avec comme appuis Marcellin Bocovè (président de AsVO), Wahabou Adam Chabi (Président de l’Aspac, session football), Ali Yarou (président de la fédération béninoise de volley-ball), Dieudonné Mensah (Ppdas au ministère des sports), Bonaventure Coffi Codjia (DSE au ministère des sports) que le promoteur ne manque pas de remercier, ce tournoi connaîtra suivant la nouvelle programmation, son épilogue, le samedi 30 septembre 2023. Mais pour l’heure, les matchs se poursuivent et les populations sont invitées à faire encore plus le déplacement pour se satisfaire leur droit au loisir.

Quelques résultats

JFc-Caméléon 0-0

Bella Bello-Union Fc 0-0

Adjankomey-JFc 0-0

Union Fc-New Stars 2-0

Matchs à venir

Mercredi 20 septembre 2023

-15h00 Caméléon-Adjankomey

-16h15 New Stars-Bella Bello

Classement 4e édition tournoi Fair-Play à Ouèdo

Poule A

1er JFc 2 pts 0

2e Caméléon 1 pt 0 (-1match)

3e Adjankomey 1pt 0 (-1match)

Poule B

1er Union Fc 4pts +2

2e Bella Bello 1pt 0 (-1match)

3e New Stars 0pt -2 (-1match)