Fédération béninoise d’Escrime: Les 11es championnats nationaux tenus, plusieurs nouveaux sacrés

Ce qu’il faut retenir :110 escrimeurs et escrimeuses ont pris part aux 11es championnats nationaux d’Escrime organisés sur l’esplanade externe de l’assemblée nationale à Porto Novo, par la fédération béninoise. Au terme de ce rendez-vous national tenu du 12 au 15 septembre 2023, les différents champions ont été connus. En effet, après 3 jours de compétition dans les 5 catégories cette année, la fédération béninoise d’escrime a enregistré ses nouveaux champions. Chez les plus jeunes (U13), Urbain Gboyo (garçon) et Gracia Dossa (fille) sont sacrés. Dans le tournoi des moins de 15 ans, les titres de champion sont allés à Godwin Ado (garçon) et Brigitte Wéwétabo(fille). Du côté des U17, Esther Kpozounne a eu le titre chez les filles alors que chez les garçons, Moucharaph Touré qui a été sacré. Dans la catégorie des moins de 20 ans, Cyril Sonde en hommes et Natacha Oboe en dames sont couronnés. Dans la catégorie seniors, Ricardo Ahodegnon a dominé la concurrence et s’est adjugé le titre de champion du Bénin. Au classement par équipes, les 2 clubs phares Oasis Escrime de Ouidah et Escrime club d’Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi ont tenu leur rang. Le club de Ouidah a fini en tête avec 15 médailles dont 5 en Or, 4 en Argent et 6 en Bronze. Le club d’Akassato a pris la 2e place de ce classement avec 10 médailles dont 3 en Or, 3 en Argent et 4 en Bronze. Le club de Cotonou basé à Akpakpa s’est classé 3e avec 8 médailles dont 1 en Or, 2 en Argent et 5 en Bronze. Le nouveau club de Porto-Novo (Panthères Noires) a fait une belle percée et repart avec 2 médailles de Bronze.

Ce qu’a dit le président de la FBE :Au terme des championnats, le Président du comité exécutif Jacques Okoumassoun a exprimé sa satisfaction de voir cette jeunesse s’exprimer pendant 3 jours au-delà du quotidien de leurs clubs. Il a rendu également hommage aux escrimeurs pionniers qui ont tracé les sillons pour les générations actuelles. Le succès populaire de ce rendez-vous de Porto Novo après celui de Ouidah et les nombreuses manifestations d’intérêt de plusieurs parents renforcent l’exécutif dans sa volonté de rapprocher encore plus la discipline des populations des autres départements du Bénin lors des prochaines éditions. Jacques Okoumassoun a également réitéré sa reconnaissance au comité national olympique et sportif béninois pour le don de 3 pistes aux normes internationales d’une valeur de 10 millions de FCFA. Il n’a non plus oublié la fédération internationale qui a aussi fait un don de 2 pistes à la fédération béninoise au vu des efforts et résultats positifs de l’escrime béninoise sur la scène internationale.

Entre les lignes : A souligner qu’en plus des championnats, un camp de 2 jours pour les athlètes et une séance de recyclage des officiels et arbitres ont meublé cette semaine de promotion de l’escrime béninoise dans la capitale Porto Novo.

Anselme HOUENOUKPO