Premier titre de champion du monde pour le Bénin à la pétanque : Des années de luttes du président Idrissou Ibrahima enfin couronnées

Le président de la confédération africaine des sports boules, El hadj Idrissou Ibrahima

Ce sacre, le pays le doit aux athlètes mais aussi aux responsables. Et le premier, c’est bien l’actuel président de la confédération africaine des sports boules, El hadj Idrissou Ibrahima. Véritable acteur du développement de cette discipline au Bénin, pour avoir été le précurseur de la fédération béninoise de pétanque qu’il a fini par laisser après son élection à la tête de la confédération, l’homme qui est respecté dans ce milieu au plan mondial, a toujours nourri le vœu de voir le Bénin un jour champion du monde. Ce mardi 12, son rêve est devenu réalité. Et ceci, lors de cette compétition pour laquelle il s’est battu pour avoir l’organisation d’abord sur le continent africain et en suite au Bénin. Il peut se frotter les mains de voir ses compatriotes réussir de la sorte. Certainement, il attend encore plus comme le peuple béninois tout entier vue que le Bénin est en lice pour le tournoi des Triplettes hommes.

Anselme HOUENOUKPO