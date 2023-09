Election: La Céna en inspection bientôt aux sièges des partis

Vues : 2

Sacca Lafia, président de la Céna

Le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia annonce une tournée de contrôle aux sièges des partis politiques dès la semaine prochaine. L’annonce a été faite à la faveur d’une rencontre avec les responsables des formations politiques le mercredi 13 septembre 2023. Il s’agit, à en croire Sacca Lafia, d’une mission de suivi et de contrôle, conformément à la charte des partis politiques et au code électoral. Les équipes de la Céna vont se rendre dans un premier temps dans les sièges nationaux avant de mettre le cap dans les sièges départementaux. Trois formulaires seront mis à la disposition des partis à cet effet. Le président de la Céna précise qu’il s’agira de s’assurer du bon fonctionnement des partis politiques, et du respect de la loi sur le financement public des partis politiques. Présent à cette rencontre, le Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam a souligné les dispositions légales de la charte des partis politiques qui justifient cette descente de la Céna au siège des partis. Les responsables des partis politiques sont appelés à réserver un accueil chaleureux aux équipes de la Céna pour leur faciliter la tâche. Pour cela, les représentants des partis du Mouvement populaire de libération (MPL), de l’UDBN, du NFN, du GSR, du Bloc républicain, de l’UPR et autres n’ont pas manqué de faire des observations.

Alban TCHALLA