Championnat du monde de la pétanque: Bénin terminal et AGL Bénin engagés à accompagner l’équipe nationale

Les filiales de Africa Global Logistics : Bénin Terminal et AGL Bénin sont engagés à soutenir activement l’équipe nationale du Bénin qui prend part à la 50ème édition du Championnat du Monde de Pétanque. A cet effet, un accord de partenariat a été signé avec la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) le lundi 11 septembre 2023.

Les acteurs se félicitent après la signature de l’accord de partenariat

Qu’est-ce qui est important: Ce soutien de Bénin Terminal et d’AGL Bénin vise à fournir les ressources financières nécessaires, pour alléger les charges de la Fédération, permettant ainsi aux athlètes béninois de représenter avec fierté leur pays lors de ce Championnat du Monde. C’est la toute première fois que le Bénin accueille le Championnat du Monde de Pétanque. Il se déroule sur l’Esplanade de l’Amazone à Cotonou depuis le 08 septembre dernier et prendra fin le17 septembre prochain.

Que disent les acteurs: Selon Casimir Djossou, Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP), la signature de cet accord de partenariat est le résultat d’un processus entamé il y a plusieurs mois. « Nous tenons à remercier chaleureusement AGL au Bénin pour leur soutien et leur engagement envers la FBP. Votre détermination à nos côtés et en faveur de l’équipe nationale, témoigne de votre citoyenneté exemplaire et confirme une fois de plus l’unité de toutes les parties prenantes pour porter haut les couleurs du Bénin lors de ce championnat du monde », fait-il savoir. En tant qu’acteur majeur dans le domaine du transport et de la logistique, AGL au Bénin apporte régulièrement son soutien à d’importants projets visant à promouvoir le sport, à le professionnaliser, et à favoriser l’éclosion et la mise en avant des talents sportifs qui font la fierté du Bénin lors des grandes compétitions internationales. Le président Exécutif de AGL au Bénin, Venance Gnigla se dit être honoré d’avoir été associé à ce projet de la FBP. « Toutes nos équipes se tiennent aux côtés de nos ambassadeurs et de nos athlètes, qui porteront les couleurs nationales lors de ce championnat du monde », a-t-il dit avant de rassurer que leur engagement à être au cœur de la transformation de l’Afrique, signifie aussi de contribuer à mettre en lumière ce qui se fait de mieux dans tous les territoires. “ C’est pourquoi nous accompagnons cette première historique au Bénin, où chaque acteur local doit s’engager pour hisser notre équipe nationale sur le podium », a-t-il déclaré.

A propos d’AGL au Bénin : AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers ses filiales Bénin Terminal et AGL Bénin qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.