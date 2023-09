50e championnat du Monde de Pétanque: La compétition déjà en cours à la place de l’Amazone

Vues : 5

La présentation de l’équipe béninoise lors de la cérémonie d’ouverture

La messe mondiale de pétanque se déroule au Bénin. Tel annoncé, ce rendez-vous des 50es championnats du monde de Pétanque qui connait la présence d’une quarantaine de pays, a pris son envol, le samedi 9 septembre 2023, derrière la place de l’Amazone de Cotonou. C’est après une cérémonie d’ouverture digne de celle des grands rendez-vous.

Ce que vous devriez savoir :Tout le monde de la pétanque a ses regards sur le Bénin depuis le samedi 9 septembre 2023. Et pour cause, les hostilités des 50es championnats du Monde de Pétanque s’y déroulent. En effet, très attendu, le jour du lancement de la fête Mondiale des sports boules est arrivé. Les délégations ayant pris chacune leur quartier dans les hôtels réservés à cet effet, ont été convoyées le matin de ce samedi-là sur les lieux derrière la place de l’Amazone. C’était l’heure de lever les rideaux sur cet évènement pour lequel le Bénin s’est attelé depuis plusieurs jours. Et devant, le ministre des sports du Bénin, le président de la fédération béninoise de pétanque, le président de la confédération africaine des sports Boules (CASB), le président de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (Fipjp), la première autorité de la ville de Cotonou, les manifestions prévues se sont tenues à la grande satisfaction de tous. Il s’agissait d’une cérémonie d’ouverture très riche en couleur et en émotion.

Ce qu’ils ont dit : De la présentation des différentes délégations aux prestations artistiques en passant par les allocutions tout est rassemblé pour faire de cet instant, l’unique au monde. «C’est véritablement un jour exceptionnel », a lancé le président de la confédération africaine des sports boules (Casb), le Béninois Idrissou Ibrahima avant de souhaiter la bienvenue aux délégations des autres continents sur le continent africain, une «terre libre et hospitalière ». Tenace, le président se réjouit de la tenue effective de cette cérémonie officielle d’ouverture de la 50è édition du championnat du monde de pétanque sur la terre de Behanzin, Kaba, Bio-Guera et des Amazones. Il a, pour finir, reconnu au président de la République du Bénin des mérites pour avoir accepté accompagner la fédération béninoise dans ce défi. «Le Gouvernement du Bénin a mis les petits plats dans les grands dans un laps de temps.Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier son excellence Patrice Athanase Guillaume Talon président de la République du Bénin», a-t-il fait savoir.

A sa suite, Claude Azéma, président de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (Fipjp) n’a non plus tari d’éloges à l’endroit du gouvernement du Bénin pour le chef-d’œuvre.« En 20 années de compétition, c’est la première fois, je vois des infrastructures réalisées dans un délai aussi court et d’une qualité exceptionnelle. Cela dénote que tout se passera bien ici au Bénin. Merci à tous pour le déplacement », a-t-il dit avant de souhaiter«une très bonne compétition à tout le monde». Pour sa part, Oswald Homeky, ministre des sports du Bénin a laissé voir toute sa fierté et celle du peuple béninois qui accueille cet évènement dans les conditions qu’apprécient les grandes autorités de la pétanque.Selon lui, tellement le moment est solennel laisser parler son cœur est le mieux qu’il a choisi. Et dans ses dits, les actes ont déjà fait leur preuve que «les discours n’ont plus leur raison d’être ». «Voici ce que le Bénin de Patrice Talon est capable de faire en quatre mois. Transformer une place marécageuse en un boulodrome magnifique à ciel ouvert. Nous sommes fiers d’avoir rassemblé ici au Bénin tout ce beau monde, toutes ces grandes nations de Pétanque», a-t-il déclaré tout joyeux de donner le top officiel de la fête des sports boules au Bénin.

Entre les lignes : A la suite de la cérémonie officielle d’ouverture, la compétition a démarré par les matchs des dames. Et opposées en tête à tête à une Burkinabé et à une Tunisienne, les deux premières joueuses béninoises ont manqué d’emballer leur public. Elles ont été défaites. Mais, les hommes ont donné le sourire au public. Il s’agit de la paire formée par Marcel Gbétagblé et Laïmath Sambo qui s’est imposée (13-10) à la paire algérienne. Ceci, devant le Président de la République, Patrice Talon qui s’est joint au public pour suivre lesdits matchs avant de se retirer. Par ailleurs, il faut souligner que la compétition se poursuit et prendra fin le dimanche 7 septembre 2023.