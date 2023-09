Rançonnement des populations par des policiers: La hiérarchie met en garde et invite les victimes à dénoncer

Vues : 1

« Il revient avec insistance à la hiérarchie de la Police républicaine que certains fonctionnaires de Police s’adonneraient à des actes de rançonnement au préjudice de la population et ce, en dépit des multiples rappels à l’ordre. Nous sommes profondément préoccupés par ces comportements qui sapent la confiance entre la population et l’institution, remettant en cause les efforts consentis jusqu’alors pour reléguer le phénomène au rang des vieux souvenirs ». C’est en ces termes que la hiérarchie de la Police républicaine déplore le rançonnement qu’orchestrent des fonctionnaires de police auprès des populations. Dans un communiqué de la cellule de communication de la police républicaine en date du 4 septembre 2023, les populations sont invitées à dénoncer ces actes. Selon le communiqué, cette pratique est inacceptable et totalement contraire aux règles d’éthique et aux valeurs de la Police républicaine. C’est pourquoi, dans le souci d’y mettre un terme, la hiérarchie demande aux citoyens de dénoncer « sans complaisance tout acte de rançonnement dont ils sont victimes ou même dont ils ont connaissance ». « Dans cette optique, nous les encourageons vivement à utiliser, outre les canaux habituels pour joindre gratuitement la Police républicaine, le numéro de l’inspection technique, le 62091515 ou celui du secrétariat particulier, le 21318440 », peut-on lire dans ce communiqué. Tout en exhortant les citoyens à une franche collaboration dans le cadre de la lutte contre ces actes répréhensibles qui ternissent l’image de marque de l’institution, la Police républicaine tient à rappeler que sa vocation première reste la protection des citoyens et de leurs biens. Toute déviance dans l’accomplissement de cette tâche expose les auteurs à des sanctions disciplinaires mémorables.

Alban TCHALLA